“Se ha parado el tiempo”: esta talent logra el pleno más impactante de la historia

Victoria se subió al escenario de La Voz Kids y sorprendió con su potente voz soul al interpretar ‘I See Red’, de Everybody Loves an Outlaw. Desde los primeros acordes, su actuación captó la atención de los coaches.

En pocos segundos, los cuatro pulsaron el botón, logrando un pleno ante una actuación que les dejó completamente impactados: “¡Qué locura!”, exclamaba Luis Fonsi, sin dar crédito a lo que estaba escuchando.

La reacción fue unánime: “Se ha parado el tiempo”, le dijo Antonio Orozco tras terminar, reflejando el impacto de una actuación que se convirtió en uno de los grandes momentos de la noche.

Todos quedaron impresionados, lo que ninguno esperaba es que las nuevas armas de La Voz Kids lo cambiarían todo. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas