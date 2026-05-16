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Los coaches se derriten con la actuación de este talent de 8 años: “Es muy pequeño”

Tomás cantó ‘No hay nadie más’ de Sebastián Yatra en el escenario de La Voz Kids.

Los coaches se derriten con la actuación de este talent de 8 años “Es muy pequeño”

Los coaches se derriten con la actuación de este talent de 8 años: “Es muy pequeño”

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Celia Gil
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Tomás se subió al escenario de La Voz Kids para cumplir un sueño y lo hizo con una versión muy especial de ‘No hay nadie más’, de Sebastián Yatra. Su actuación, llena de sensibilidad, no tardó en emocionar a los coaches.

Antonio Orozco y Luis Fonsi pulsaron el botón en apenas unos segundos. “Por favor, qué bonito”, reaccionaba Orozco, cautivado por la voz del talent.

La sorpresa llegó cuando Fonsi decidió bloquear a Edurne, que no dejaba de repetir: “Es muy pequeño”. Cuando la coach intentó girarse, descubrió que estaba bloqueada y no pudo ocultar su frustración.

La dulzura de Tomás terminó de conquistar a todos: “Qué bonito has cantado”, coincidían los coaches ante una de las actuaciones más emotivas de la gala.

El pequeño se fue al equipo de Antonio Orozco. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

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