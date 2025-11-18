Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La jueza de la DANA pide las grabaciones de Mazón para averiguar cuándo supo que había muertos y si rechazó las llamadas de Pradas

El futuro judicial del todavía president en funciones dependerá principalmente de estas dos cuestiones. La jueza ha pedido grabaciones de sus últimas comparecencias en el Congreso y Les Corts al considerar que ha vertido "diversas aseveraciones que no se corresponden con el contenido de la instrucción".

Carlos Maz&oacute;n, atendiendo el tel&eacute;fono m&oacute;vil en Les Corts

Carlos Mazón, atendiendo el teléfono móvil en Les CortsEuropa Press

Juan Muñoz
Publicado:

La jueza que instruye la causa sobre la gestión de la DANA ha solicitado las grabaciones de las últimas comparecencias de Carlos Mazón, tanto en el Congreso como en Les Corts, con el objetivo de determinar si dijo la verdad sobre las llamadas que le hizo Salomé Pradas durante la tarde de las inundaciones.

La jueza considera que Mazón ha vertido "diversas aseveraciones que no se corresponden con el contenido de la instrucción" y, por tanto, pide a ambas Cámaras que remitan las grabaciones "a la mayor brevedad".

¿Llamadas perdidas o rechazadas por Mazón?

Una de las grandes incógnitas, si no la principal en estos momentos, es si el todavía expresident en funciones rechazó las llamadas de su consellera de Interior o, si por el contrario, no atendió a dichas llamadas al llevar el móvil en la mochila, tal y como afirmó durante su comparecencia en la Comisión de la DANA en el Congreso.

Según la instrucción, las llamadas que Mazón no respondió a las 18:45h y a las 17:30h fueron canceladas, las colgó Mazón, a pesar de que el president aseguró que no las había oído.

La instructora destaca que "no es lo mismo llamadas canceladas", aquellas en las que "el receptor no las admite, que llamadas perdidas". La jueza de la DANA recuerda que Salomé Pradas aportó a la causa las llamadas a Mazón, que fueron "canceladas" a las 16:29h, 19:10h y las 19:36h.

¿Cuándo supo que había fallecidos?

Es otra de las claves que intenta conocer la jueza. La jueza discrepa también del momento en el que Mazón supo que había fallecidos, según él, "bien entrada la madrugada". La instructora considera que "difícilmente se puede fijar a partir de la madrugada del 30 de octubre" y recuerda que a las 00:35h Mazón dijo que había víctimas en declaraciones desde el Centro de Emergencias.

Además, está probado que el Centro de Coordinación de Emergencias pidió la movilización de la UME sobre las 20:35h haciendo "constar de forma expresa que ya había fallecidos".

El futuro judicial de Mazón

Estas dos cuestiones, el cuándo supo que había muertos y si rechazó las llamadas de Pradas, determinarán el futuro judicial de un Carlos Mazón que sigue manteniendo su acta de diputado a pesar de las críticas del resto de partidos políticos.

Es importante destacar que en una comisión parlamentaria, el compareciente tiene la obligación de decir la verdad, un componente que no existe en entrevistas o declaraciones públicas.

