Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Congreso

Tensión en la comparecencia de Mazón: "Le ruego que ordene el debate, señora presidenta"

Esta comisión de investigación ha preparado un plan de trabajo que incluye 127 comparecencias y varias solicitudes de documentación.

Tensión en la comparecencia de Mazón: "Le ruego que ordene el debate, señora presidenta"

Tensión en la comparecencia de Mazón: "Le ruego que ordene el debate, señora presidenta"

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, comparece en el Congreso de los Diputados ante la comisión de investigación sobre la DANA.

La sesión ha comenzado alrededor de las 10.40 horas de la mañana y la primera en preguntar ha sido Ione Belarra, por Podemos. Durante su intervención, Belarra le ha detallado que él "ha sido el responsable de la muerte de 229 personas" y ha reiterado que si Mazón "hubiese hecho lo que tenía que hacer", esas 229 personas "estarían hoy aquí".

Posteriormente, Belarra le pregunta por las tres llamadas que Salomé Pradas realizó a Mazón el día de la DANA. Además, ella asegura que el president de la Generalitat no "cogió el teléfono".

Ante las preguntas de la portavoz de Podemos, Mazón ha respondido que el hecho de que no cogiese el teléfono no es cierto y asegura que "siente decir que no es así". A esta declaración, Belarra responde a Mazón diciendo que "era un florero" y repregunta al president por su función en la gestión de la emergencia.

A partir de ese momento, un portavoz popular ha intervenido fuera de su turno y ha recordado a Belarra que la comparecencia de Mazón "no es un debate". En ese momento, la Comisión pide orden en la sala y que no hablen los que no tienen la palabra. Posteriormente, el diputado popular pide a la presidenta de la Comisión que "ordene el debate".

Posteriormente, Belarra vuelve a decir a Carlos Mazón que "el puente de Paiporta ya había caído" antes de la alerta.

¿Quién ha intervenido en la comparecencia de Mazón?

Mazón se ha enfrentado hoy a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su gestión en la DANA, que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024. La sesión arrancó a las 10:30 horas de la mañana y ha contado con las intervenciones de varios portavoces de los grupos, que intervendrán de menor a mayor y cada uno contará con 20 minutos para el interrogatorio. Por el momento, ya han intervenido Ione Belarra, de Podemos, Águeda Micó, de Compromís y el portavoz de EH Bildu.

Durante la comparecencia, los partidos políticos intentarán que Carlos Mazón despeje algunas incógnitas que siguen abierta sobre su actuación el día de la DANA: dónde estuvo Mazón tras acompañar a Vilaplana al parking y sus conversaciones con la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas.

A la comparecencia de Mazón le seguirán las de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el 24 de noviembre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El juez Peinado archiva la causa para la secretaria general de la Presidencia por el caso Begoña Gómez

Begoña Gómez

Publicidad

España

Tensión en la comparecencia de Mazón: "Le ruego que ordene el debate, señora presidenta"

Tensión en la comparecencia de Mazón: "Le ruego que ordene el debate, señora presidenta"

Imagen del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Puente anuncia que el trayecto en tren entre Madrid y Barcelona durará menos de dos horas

Imagen de la exmilitante socialista, Leire Díez

Leire Díez declara ante el juez que la investiga por "liderar" un plan contra la UCO y Anticorrupción

La corrupción en viñeta gráfica
Viñeta gráfica

Los casos de corrupción, la 'caja B' o las 'mordidas', en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia)
'PROCÉS'

Puigdemont pide al Constitucional suspender su orden de detención tras las conclusiones del TJUE sobre la amnistía

Carlos Mazón
COMPARECENCIA

Comparecencia de Carlos Mazón sobre la gestión de la DANA, en directo: "Pradas nunca me pidió autorización para enviar la alerta"

Mazón comparece en el Congreso para enfrentarse por primera vez a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su gestión en la DANA.

Ley de la Vivienda
LEY DE VIVIENDA

La Ley de la Vivienda fracasa en su primer año en Cataluña: el precio sigue subiendo un 3,8%

La buena noticia es que el alquiler en la ciudad de Barcelona solamente ha subido un 0,35% con respecto a junio de 2024.

Ayuso censura a Gallardo, candidato "imputado" que "dice que no se cierra Almaraz cuando se aprueba lo contrario"

Ayuso carga contra Gallardo por su candidatura "imputada" y acusa a Sánchez de fomentar el "guerracivilismo"

Imagen del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Lobón

Feijóo acusa a Sánchez de "no gobernar" y alerta de que la pinza PSOE-Vox pondría "al frente" a Gallardo

Imagen de Pedro Sánchez

Sánchez celebra los dos años de Gobierno: "No hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente"

Publicidad