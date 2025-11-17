Tensión en la comparecencia de Mazón: "Le ruego que ordene el debate, señora presidenta"

El presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, comparece en el Congreso de los Diputados ante la comisión de investigación sobre la DANA.

La sesión ha comenzado alrededor de las 10.40 horas de la mañana y la primera en preguntar ha sido Ione Belarra, por Podemos. Durante su intervención, Belarra le ha detallado que él "ha sido el responsable de la muerte de 229 personas" y ha reiterado que si Mazón "hubiese hecho lo que tenía que hacer", esas 229 personas "estarían hoy aquí".

Posteriormente, Belarra le pregunta por las tres llamadas que Salomé Pradas realizó a Mazón el día de la DANA. Además, ella asegura que el president de la Generalitat no "cogió el teléfono".

Ante las preguntas de la portavoz de Podemos, Mazón ha respondido que el hecho de que no cogiese el teléfono no es cierto y asegura que "siente decir que no es así". A esta declaración, Belarra responde a Mazón diciendo que "era un florero" y repregunta al president por su función en la gestión de la emergencia.

A partir de ese momento, un portavoz popular ha intervenido fuera de su turno y ha recordado a Belarra que la comparecencia de Mazón "no es un debate". En ese momento, la Comisión pide orden en la sala y que no hablen los que no tienen la palabra. Posteriormente, el diputado popular pide a la presidenta de la Comisión que "ordene el debate".

Posteriormente, Belarra vuelve a decir a Carlos Mazón que "el puente de Paiporta ya había caído" antes de la alerta.

¿Quién ha intervenido en la comparecencia de Mazón?

Mazón se ha enfrentado hoy a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su gestión en la DANA, que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024. La sesión arrancó a las 10:30 horas de la mañana y ha contado con las intervenciones de varios portavoces de los grupos, que intervendrán de menor a mayor y cada uno contará con 20 minutos para el interrogatorio. Por el momento, ya han intervenido Ione Belarra, de Podemos, Águeda Micó, de Compromís y el portavoz de EH Bildu.

Durante la comparecencia, los partidos políticos intentarán que Carlos Mazón despeje algunas incógnitas que siguen abierta sobre su actuación el día de la DANA: dónde estuvo Mazón tras acompañar a Vilaplana al parking y sus conversaciones con la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas.

A la comparecencia de Mazón le seguirán las de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el 24 de noviembre.

