La jueza de la DANA pide al dueño del Ventorro la factura y una imagen de la sala donde comió Carlos Mazón

La jueza también ha pedido a Pérez Llorca la factura del teléfono con el que hizo o recibió llamadas que mantuvo con Mazón y Pradas.

Imagen del due&ntilde;o de El Ventorro

Imagen del dueño de El VentorroEuropa Press

Alba Gutiérrez
Publicado:

La jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha dictado un auto en el que requiere al propietario del restaurante El Ventorro una fotografía y las medidas de la sala donde comieron el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana el pasado 29 de octubre de 2024. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la magistrada también le ha pedido la factura de esa comida.

La magistrada se ha acogido al auto de la Audiencia de Valencia que le ordenó tomar declaración a la periodista en relación con lo que podría haber escuchado lo que "el presidente de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces Consellera de Justicia e Interior, o bien comentarios que el president pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones".

Tal y como detalló Vilaplana, Mazón se apartaba para hablar y no podía escuchar el detalle de las conversaciones del jefe del Consell por las dimensiones de la sala. Sin embargo, según el propietario del restaurante, que también declaró como testigo, la sala tenía unas dimensiones reducidas.

Han sido las acusaciones populares que ejercen Ciudadanos y Compromís las que han pedido que se soliciten las dimensiones del reservado y una fotografía del mismo para comprobar si existía la posibilidad de escuchar una conversación o no. Tal y como ha señalado la magistrada, "es preciso que se facilite por el titular del restaurante las medidas de ancho y de largo de la sala donde tuvo lugar la comida" puesto que la "fotografía por sí sola no permite determinar el tamaño exacto de la sala".

La factura de la comida ha sido solicitada por el letrado de Acció Cultural del País Valencia, por la representación de la Asociación Víctimas de la DANA, y por una acusación particular. La jueza entiende que esta información "acreditaría de manera objetiva el hecho mismo de la comida en el expresado establecimiento, así como su duración estimada, sin depender de las declaraciones testificales".

Ruiz Tobarra dice en un auto que "de la extensión de dicho ágape, que se inferirá de la factura y comanda, permite determinar la sucesión temporal de los testigos: la periodista, el propietario del Ventorro, los escoltas y el chófer de Mazón. En el caso de los primeros, la posibilidad de que oyeran algo en la prolongada estancia en el restaurante, cerca de cuatro horas, es diferente según las distintas fases de la comida y estancia en el local".

La jueza pide a Pérez Llorca la factura del teléfono con el que habló con Mazón

En otra de sus resoluciones, la jueza ha solicitado a Juanfran Pérez Llorca que aporte la factura del teléfono con el que hizo o recibió las llamadas que aquel día mantuvo con Carlos Mazón y Salomé Pradas.

La instructora de Catarroja ha pedido que en el plazo de cinco días se aporte la factura del teléfono corporativo del Ayuntamiento de Finestrat, del que Pérez Llorca es alcalde. Asimismo, ha pedido que se haga constar por parte de la letrada de la Administración de Justicia si las llamadas son entrantes o salientes y la duración de las mismas.

