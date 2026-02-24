“¡No estoy de acuerdo!”: Marisa Jara, indignada ante el ‘robo’ de David Amor en La Pista

El duelo entre Marisa Jara y David Amor en La Pista está siendo uno de los más apasionantes de los últimos tiempos. El actor ha demostrado tener un gran espíritu musical dándolo todo en cada prueba.

En esta ocasión, ella ha sido más rápida y, pese a que conocía la canción que estaba sonando, no ha sido capaz de sacar la letra ni el título. Su rival, tras el rebote, ha conseguido resolver para indignación de la modelo: “¡No estoy de acuerdo!”, exclamaba.

Marisa no daba crédito a lo que estaba viendo y, apoyándose en su compañero Nico Rodríguez, ha solicitado el ‘VARpalabra’ para que corrigiese lo que, para ella, era una injusticia. ¡Imperdible!