Mejores momentos | 24 de febrero

“¡No estoy de acuerdo!”: Marisa Jara, indignada ante el ‘robo’ de David Amor en La Pista

La modelo sabía qué canción estaba sonando, pero no ha sido capaz de atinar ninguna palabra de la letra.

El duelo entre Marisa Jara y David Amor en La Pista

El duelo entre Marisa Jara y David Amor en La Pista está siendo uno de los más apasionantes de los últimos tiempos. El actor ha demostrado tener un gran espíritu musical dándolo todo en cada prueba.

David Amor se desata en La Pista

En esta ocasión, ella ha sido más rápida y, pese a que conocía la canción que estaba sonando, no ha sido capaz de sacar la letra ni el título. Su rival, tras el rebote, ha conseguido resolver para indignación de la modelo: “¡No estoy de acuerdo!”, exclamaba.

Marisa no daba crédito a lo que estaba viendo y, apoyándose en su compañero Nico Rodríguez, ha solicitado el ‘VARpalabra’ para que corrigiese lo que, para ella, era una injusticia. ¡Imperdible!

Javier consigue su debut soñado en Pasapalabra: gana El Rosco y acaricia el bote

Javier asombra a todos con su desempeño en el ¿Dónde Están?: “Para ser el primer día…”

Relevo en Pasapalabra: Javier, nuevo concursante tras derrotar a Antonio en la Silla Azul

Habla el entorno de Arantxa Sánchez Vicario tras su derrota judicial: "Ella estaba enamorada y le dio poder absoluto"

El motivo por el que Yolanda Díaz es la primera demandada de Julio Iglesias

Julio Iglesias está dispuesto a ir a por aquellas personas que han manchado su reputación. La primera de ellas ha sido Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno.

Manuel Díaz 'El Cordobés', sobre Julio Benítez: "Teníamos un padre de otro planeta, pero he conseguido un hermano que también lo es"

Pese a que pasaron varios años hasta que Manuel Benítez 'El Cordobés' reconoció a su hijo Manuel Díaz, hoy este es uno más de la familia. Tanto que ha querido sorprender en directo a su hermano, Julio Benítez.

Lidia denuncia que una garrapata le arruinó la vida: "Me salen larvas de las heridas"

Nuevas presuntas víctimas de la cúpula nombrada por el exjefe de la Policía Nacional: "El DAO solo era la cabeza"

Llama a seguridad para reclamar la prioridad de su silla de ruedas frente a un carrito de bebé: "La madre no se quería bajar"

