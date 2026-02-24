Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Qué bonito!

"Me enseñó a ser más empático”: Pablo Castellano habla en El Hormiguero del impacto de María en su vida

Durante su visita a El Hormiguero, Pablo Castellano dedicó unas palabras muy especiales a María Pombo, reconociendo que su manera de ser ha marcado su forma de entender a los demás.

María Pombo y Pablo Castellano

Publicidad

El Hormiguero
Publicado:

La visita de María Pombo y Pablo Castellano a El Hormiguero dejó uno de los momentos más emotivos de la noche cuando Pablo Motos les preguntó qué es lo que más les gusta, y lo que menos soportan, el uno del otro. La pareja respondió con total sinceridad y protagonizó una conversación tan divertida como conmovedora.

María fue la primera en hablar y dejó claro qué fue lo que la enamoró de Pablo: “Me gusta cómo cuida a las personas que quiere. Se toma su tiempo en querer y quiere bien. De hecho, fue lo que me enamoró de él”, confesó. Eso sí, también señaló el pequeño detalle que más le desespera: “Le pido que hable bajo, porque habla muy alto”, dijo entre risas.

"Ha sido un antes y un después": María Pombo y Pablo Castellano revelan su experiencia en terapia de pareja

Por su parte, Pablo no dudó en dedicarle palabras muy especiales a María: “Lo que más me gusta es lo generosa que es con la gente y cómo ayuda a los demás. Además de corazón”, afirmó. El empresario también destacó el impacto que ha tenido ella en su forma de ver el algunas cosas: “Me ha enseñado a ser mucho más empático, a ponerme siempre en el lugar del otro. Me ha ayudado mucho a saber empatizar con la gente”, añadió.

En cuanto a lo que menos le gusta, Pablo fue claro: “No soporto cómo me habla cuando no duerme bien y pasa hambre”, confesó, provocando las carcajadas del plató. María, por su parte, reconoció que pensaba que iba a decir que no era cariñosa, o eso dice él en la terapia de pareja a la que acuden.

¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Así ha sido la entrevista completa a María Pombo y Pablo Castellano en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a María Pombo y Pablo Castellano en El Hormiguero

Pablo Castellano

Marron pone a prueba los nervios de María Pombo y Pablo Castellano con un cañón de aire comprimido en El Hormiguero

María Pombo y Pablo Castellano

"Me enseñó a ser más empático”: Pablo Castellano habla en El Hormiguero del impacto de María en su vida

"Ha sido un antes y un después": María Pombo y Pablo Castellano revelan su experiencia en terapia de pareja
En El Hormiguero

"Ha sido un antes y un después": María Pombo y Pablo Castellano revelan su experiencia en terapia de pareja

4-Rosco24f
El Rosco | 24 de febrero

Javier consigue su debut soñado en Pasapalabra: gana El Rosco y acaricia el bote

3-DóndeEstán
Mejores momentos | 24 de febrero

Javier asombra a todos con su desempeño en el ¿Dónde Están?: “Para ser el primer día…”

El presentador no daba crédito a la habilidad del concursante recién llegado al programa.

2-Robo
Mejores momentos | 24 de febrero

“¡No estoy de acuerdo!”: Marisa Jara, indignada ante el ‘robo’ de David Amor en La Pista

La modelo sabía qué canción estaba sonando, pero no ha sido capaz de atinar ninguna palabra de la letra.

1-SillaAzul

Relevo en Pasapalabra: Javier, nuevo concursante tras derrotar a Antonio en la Silla Azul

Arantxa Sánchez Vicario

Habla el entorno de Arantxa Sánchez Vicario tras su derrota judicial: "Ella estaba enamorada y le dio poder absoluto"

Julio Iglesias

El motivo por el que Yolanda Díaz es la primera demandada de Julio Iglesias

Publicidad