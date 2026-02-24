"Me enseñó a ser más empático”: Pablo Castellano habla en El Hormiguero del impacto de María en su vida

La visita de María Pombo y Pablo Castellano a El Hormiguero dejó uno de los momentos más emotivos de la noche cuando Pablo Motos les preguntó qué es lo que más les gusta, y lo que menos soportan, el uno del otro. La pareja respondió con total sinceridad y protagonizó una conversación tan divertida como conmovedora.

María fue la primera en hablar y dejó claro qué fue lo que la enamoró de Pablo: “Me gusta cómo cuida a las personas que quiere. Se toma su tiempo en querer y quiere bien. De hecho, fue lo que me enamoró de él”, confesó. Eso sí, también señaló el pequeño detalle que más le desespera: “Le pido que hable bajo, porque habla muy alto”, dijo entre risas.

Por su parte, Pablo no dudó en dedicarle palabras muy especiales a María: “Lo que más me gusta es lo generosa que es con la gente y cómo ayuda a los demás. Además de corazón”, afirmó. El empresario también destacó el impacto que ha tenido ella en su forma de ver el algunas cosas: “Me ha enseñado a ser mucho más empático, a ponerme siempre en el lugar del otro. Me ha ayudado mucho a saber empatizar con la gente”, añadió.

En cuanto a lo que menos le gusta, Pablo fue claro: “No soporto cómo me habla cuando no duerme bien y pasa hambre”, confesó, provocando las carcajadas del plató. María, por su parte, reconoció que pensaba que iba a decir que no era cariñosa, o eso dice él en la terapia de pareja a la que acuden.

