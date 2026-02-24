Javier consigue su debut soñado en Pasapalabra: gana El Rosco y acaricia el bote

Javier ha conseguido hacerse un hueco como concursante en Pasapalabra tras derrotar a Antonio en la Silla Azul. El recién llegado ha ocupado su sitio en el equipo azul junto a David Amor y Laura Matamoros dispuesto a luchar por el bote.

Sin embargo, en ningún momento se le ha visto dudar. Se ha plantado en al atril dispuesto a dar guerra a Alejandro y así ha sido. De hecho, ha debutado en El Rosco con una tirada de… ¡11 aciertos!

Javier ha cerrado su primera vuelta con más de una veintena de letras marcadas en color verde y ha llegado a los 23 sin cometer ningún error a falta de 20 segundos. Su rival ha conseguido meter presión alcanzando los 22 aciertos, pero se ha visto obligado a arriesgar y ha cometido un error que le ha servido la victoria en bandeja al recién llegado.

Finalmente, Javier ha conseguido firmar un debut de ensueño demostrando que ha llegado a Pasapalabra pisando fuerte tras un Rosco espectacular con el que ha rozado el bote en su primer intento. ¡Increíble!