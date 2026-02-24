Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Habla el entorno de Arantxa Sánchez Vicario tras su derrota judicial: "Ella estaba enamorada y le dio poder absoluto"

Hablamos con el entorno de Arantxa Sánchez Vicario tras su varapalo judicial. ¿Cómo se encuentra la extenista tras confirmarse que no recuperará su fortuna?

Arantxa Sánchez Vicario

Publicidad

Arantxa Sánchez Vicario se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su carrera. Tras ocho años de disputa judicial, un tribunal de Miami respalda a su exmarido, Josep Santacana, confirmando que la extenista no recuperará su fortuna.

Pese a que Arantxa reclama una fortuna de 30 millones de euros amasada durante toda su carrera, parece que esta ha tirado la toalla. Tras dejar la gestión de ese dinero en manos de su exmarido, este le pidió el divorcio y se dio cuenta de que su fortuna había desaparecido.

"Ella estaba enamorada y le dio poder absoluto", nos cuenta una persona de su entorno, "confió en el amor de su vida". Según nos cuentan, Arantxa está "muy hermética": "No quiere hablar del tema".

En cuestión de meses se celebrará el juicio definitivo del divorcio de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana. Este pondrá fin a una batalla judicial que se ha alargado casi 10 años, aunque, por el momento, Arantxa no ha conseguido demostrar que ese dinero era suyo.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

3-DóndeEstán

Javier asombra a todos con su desempeño en el ¿Dónde Están?: “Para ser el primer día…”

2-Robo

“¡No estoy de acuerdo!”: Marisa Jara, indignada ante el ‘robo’ de David Amor en La Pista

1-SillaAzul

Relevo en Pasapalabra: Javier, nuevo concursante tras derrotar a Antonio en la Silla Azul

Arantxa Sánchez Vicario
Exclusiva

Habla el entorno de Arantxa Sánchez Vicario tras su derrota judicial: "Ella estaba enamorada y le dio poder absoluto"

Julio Iglesias
Exclusiva

El motivo por el que Yolanda Díaz es la primera demandada de Julio Iglesias

Manuel y Julio
Entrevista

Manuel Díaz 'El Cordobés', sobre Julio Benítez: "Teníamos un padre de otro planeta, pero he conseguido un hermano que también lo es"

Pese a que pasaron varios años hasta que Manuel Benítez 'El Cordobés' reconoció a su hijo Manuel Díaz, hoy este es uno más de la familia. Tanto que ha querido sorprender en directo a su hermano, Julio Benítez.

Lidia
Nos lo cuenta

Lidia denuncia que una garrapata le arruinó la vida: "Me salen larvas de las heridas"

Hace tres años, la picadura de una garrapata cambió la vida de Lidia. Los médicos no dan con la solución, mientras a ella le salen picaduras, se le cae el pelo y asegura que le salen larvas de las heridas. Una situación desesperante que le ha hecho gastarse ya más de 25.000 euros.

Jorge Piedrafita

Nuevas presuntas víctimas de la cúpula nombrada por el exjefe de la Policía Nacional: "El DAO solo era la cabeza"

Movilidad reducida

Llama a seguridad para reclamar la prioridad de su silla de ruedas frente a un carrito de bebé: "La madre no se quería bajar"

Susana Uribarri

Yolanda Díaz, ¿el primer objetivo de la lista de demandados por Julio Iglesias?: "Es la primera de muchas"

Publicidad