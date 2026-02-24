Habla el entorno de Arantxa Sánchez Vicario tras su derrota judicial: "Ella estaba enamorada y le dio poder absoluto"

Arantxa Sánchez Vicario se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su carrera. Tras ocho años de disputa judicial, un tribunal de Miami respalda a su exmarido, Josep Santacana, confirmando que la extenista no recuperará su fortuna.

Pese a que Arantxa reclama una fortuna de 30 millones de euros amasada durante toda su carrera, parece que esta ha tirado la toalla. Tras dejar la gestión de ese dinero en manos de su exmarido, este le pidió el divorcio y se dio cuenta de que su fortuna había desaparecido.

"Ella estaba enamorada y le dio poder absoluto", nos cuenta una persona de su entorno, "confió en el amor de su vida". Según nos cuentan, Arantxa está "muy hermética": "No quiere hablar del tema".

En cuestión de meses se celebrará el juicio definitivo del divorcio de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana. Este pondrá fin a una batalla judicial que se ha alargado casi 10 años, aunque, por el momento, Arantxa no ha conseguido demostrar que ese dinero era suyo.