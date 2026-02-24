Javier asombra a todos con su desempeño en el ¿Dónde Están?: “Para ser el primer día…”

Javier ha aprovechado su oportunidad como aspirante en la Silla Azul y, tras derrotar a Antonio, se ha hecho con un puesto fijo en el programa. Sin embargo, pese a ser el recién llegado, ha asombrado a todos en cada una de las pruebas.

En esta ocasión, su equipo se enfrentaba al ¿Dónde Están?, una de las pruebas más complicadas del formato. David Amor y Laura Matamoros estaban dando todo de sí, pero no conseguían resolver el panel hasta que él ha dado con la tecla.

Javier ha conseguido, en su primer programa, obtener más segundos en esta fase que el veterano Alejandro y duplicar en segundos para el bote al jugador del equipo naranja. ¡Impresionante!