Mejores momentos | 24 de febrero

Javier asombra a todos con su desempeño en el ¿Dónde Están?: “Para ser el primer día…”

El presentador no daba crédito a la habilidad del concursante recién llegado al programa.

Javier asombra a todos en el ¿Dónde Están?

Javier ha aprovechado su oportunidad como aspirante en la Silla Azul y, tras derrotar a Antonio, se ha hecho con un puesto fijo en el programa. Sin embargo, pese a ser el recién llegado, ha asombrado a todos en cada una de las pruebas.

Javier, nuevo concursante tras derrotar a Antonio

En esta ocasión, su equipo se enfrentaba al ¿Dónde Están?, una de las pruebas más complicadas del formato. David Amor y Laura Matamoros estaban dando todo de sí, pero no conseguían resolver el panel hasta que él ha dado con la tecla.

Javier ha conseguido, en su primer programa, obtener más segundos en esta fase que el veterano Alejandro y duplicar en segundos para el bote al jugador del equipo naranja. ¡Impresionante!

