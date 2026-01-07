Las circunstancias de la muerte del youtuber Sergio Jiménez y similtudes con Simón Pérez: "Pagaron cinco euros por ver morir al streamer"

Pasadas las 2:00 horas de la madrugada del 30 de diciembre la madre y el hermano del creador de contenido encontraron el cuerpo de Sergio Jiménez apoyado en la cama, arrodillado junto a su cama, inerte entre droga y bebidas alcohólicas y energéticas. Dio la voz de alarma pero ya era demasiado tarde. El joven había perdido la vida tras consumir esas sustancias a voluntad de sus espectadores, que además financiaban el reto viral que consistía simplemente en eso.

A la trágica noticia se ha sumado la información de que la víctima se encontraba en tratamiento psiquiátrico.

"Me pagan para que me muera en directo"

Espejo Público fue testigo recientemente de las adicciones de Simón Pérez, que se exponía de igual manera en plataformas de vídeo a cambio de dinero. Pese a la denuncia pública de este otro streamer, muchos han hecho oídos sordos de las advertencias y siguen sometiéndose a la despiadada voluntad de usuarios crueles y morbosos que parecen querer ver la muerte de un semejante en directo, participando además de ella. Las autoridades han confirmado que es la primera muerte en estas circunstancias que se produce en España.

Precisamente Simón se ha pronunciado tras lo ocurrido y asegura que advirtió a Sergio de que estaba cruzando los límites del cuerpo humano: "Me dijeron que se había tomado 6 gramos... Yo ya le dije varias veces que dos gramos era sobredosis".

