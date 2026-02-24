El motivo por el que Yolanda Díaz es la primera demandada de Julio Iglesias

Continúa la guerra de Julio Iglesias, incluso después de que la Fiscalía optara por archivar las acusaciones presentadas en su contra. Las denuncias, interpuestas por dos antiguas trabajadoras domésticas que aseguraban haber sufrido abusos sexuales, no llegaron a prosperar por falta de competencias.

Lejos de dar por zanjado el asunto, el artista ha decidido continuar, denunciando a Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, por acusarle de "abusos en situación de esclavitud" sin pruebas. Una querella que, según su entorno, podría ser tan solo la primera de muchas.

Según el escrito presentado ante el tribunal de primera instancia de la sección civil competente, el cargo gubernamental que desempeña Yolanda Díaz influye directamente en la magnitud del perjuicio sufrido por Julio Iglesias. Además, la denuncia alude a la gran repercusión de las declaraciones de Yolanda Díaz en medios de comunicación.

Por eso, los abogados de Iglesias piden que la vicepresidenta se retracte e indemnice al cantante por los daños causados. ¿Habrá más demandas por parte del cantante?