Relevo en Pasapalabra: Javier, nuevo concursante tras derrotar a Antonio en la Silla Azul

Antonio llegó a Pasapalabra pisando fuerte consiguiendo derrotar a Adri en una de las Sillas Azules más tensas que se recuerdan. Sin embargo, no ha conseguido imponerse a Alejandro en ninguno de los tres enfrentamientos que han tenido en El Rosco.

Desde su llegada, el concursante se ha visto obligado a jugarse el puesto cada día y, en esta ocasión, Javier ha conseguido relevarle tras firmar una Silla Azul impecable sin cometer ningún fallo.

Amante de la opera y tenor en sus ratos libres, el nuevo aspirante al bote de Pasapalabra llega dispuesto a dar el do de pecho y hacerse con el premio que ofrece El Rosco. ¡No te lo pierdas!