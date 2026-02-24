Antena3
Mejores momentos | 24 de febrero

Relevo en Pasapalabra: Javier, nuevo concursante tras derrotar a Antonio en la Silla Azul

El aspirante ha evitado que Antonio ocupase su sitio en el equipo azul por cuarto programa consecutivo.

Javier, nuevo concursante tras derrotar a Antonio

Antonio llegó a Pasapalabra pisando fuerte consiguiendo derrotar a Adri en una de las Sillas Azules más tensas que se recuerdan. Sin embargo, no ha conseguido imponerse a Alejandro en ninguno de los tres enfrentamientos que han tenido en El Rosco.

Desde su llegada, el concursante se ha visto obligado a jugarse el puesto cada día y, en esta ocasión, Javier ha conseguido relevarle tras firmar una Silla Azul impecable sin cometer ningún fallo.

Amante de la opera y tenor en sus ratos libres, el nuevo aspirante al bote de Pasapalabra llega dispuesto a dar el do de pecho y hacerse con el premio que ofrece El Rosco. ¡No te lo pierdas!

Javier consigue su debut soñado en Pasapalabra: gana El Rosco y acaricia el bote

Javier asombra a todos con su desempeño en el ¿Dónde Están?: "Para ser el primer día…"

"¡No estoy de acuerdo!": Marisa Jara, indignada ante el 'robo' de David Amor en La Pista

