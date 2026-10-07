Simón, acampado en Sol, responde a la burla de Nuevas Generaciones (PP): "Deberían ponerse un puntito en la boca"

La intensa lluvia caída a lo largo de la tarde del martes en Madrid, acompañada de fuertes rachas de viento, ha provocado diversos daños en los toldos y tiendas de la acampada de Sol. Allí, los manifestantes trataban de salvar como podían las instalaciones con materiales de todo tipo.

Ante esto, la cuenta de Nuevas Generaciones del PP publicaba en X el siguiente mensaje: "Ayer la lluvia provocó inundaciones. Por primera vez en días se duchan".

Para Susanna Griso, se trata de un "error" y considera que "se equivocan yendo por ahí".

Desde el programa conectábamos con Sol. Allí, Simón, uno de los manifestantes que permanecen acampados, respondía a la burla: "Yo vengo a Sol, voy a trabajar y me ducho todos los días", explicaba.

Para Simón, estas palabras son "faltas de respeto" y criticaba a Nuevas Generaciones por publicarlas porque "están representando a un partido político". "Deberían ponerse un puntito en la boca", consideraba.

En este contexto, ponía en valor la movilización de los manifestantes ante los problemas de acceso a la vivienda. "No se puede faltar el respeto a la gente que está poniendo el cuerpo por un bien que es bueno para todo el mundo", se quejaba.

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