María enfrentaba el Panel con Bote con más de 24.000€, teniendo una ventaja de más de 8.000€ sobre el segundo en la clasificación: Andrés. No obstante, con el Bote todo puede pasar y el concursante ha demostrado que la perseverancia, en ocasiones, da sus frutos.

La fortuna no parecía estar de su lado y tirada tras tirada intentaba acercarse a la casilla dorada sin suerte. De hecho, ha tenido que dar hasta tres vueltas completas a la ruleta, siguiendo detalladamente los consejos de Jorge Fernández.

En su último intento y con el tirador ya dominado, Andrés ha conseguido lo imposible; cayendo así en un Bote que acumulaba nada menos que 19.550€. Los nervios le impedían concentrarse y el propio presentador ha ido a su lado para tratar de calmarlo. Todavía temblando, ha dado la respuesta correcta llevándose el dinero al bolsillo y superando a su compañera en una remontada histórica.

¿Tendrá la misma suerte en la Gran Final? Por el momento, dale play al vídeo de arriba para vivir de nuevo esta emocionante prueba.