Hay muchas casillas en La ruleta de la suerte noche que pueden darte una gran alegría. María ya lo había comprobado al caer en el gajo de los 100.000€ que, en caso de llegar a la prueba final, podría hacerle ganar 6 cifras. Una felicidad que no ha tardado en repetir, cayendo en los 5.000€ que se esconden entre las dos casillas de la quiebra.

No bastante con eso, la concursante ha triplicado ese dinero al acertar la R, que estaba hasta en tres ocasiones. Ahora bien, todavía le quedaba un largo camino hasta atreverse a resolverlo; lo cual le ha permitido ir acumulando hasta alcanzar los 18.000€.

Con los nervios a flor de piel, María ha conseguido acertar. Sin embargo, se trataba de un panel con pregunta y, al responder correctamente la incógnita que le planteaba Jorge Fernández, la concursante ha elevado el premio a los 20.000€. ¡Una locura absoluta!

“¡Te como la cara, Jorge!”, le ha gritado, dejando que la emoción se apoderara de ella durante unos instantes. Dale play al vídeo de arriba para ver de nuevo este eufórico momento.