Así han hecho frente a las lluvias los acampados de Sol: "De aquí no nos sacan"

La acampada en Sol en protesta por la vivienda continúa sumando días. Ni el paso de las fuertes lluvias por la capital ha impedido que muchos de los acampados permanezcan en la plaza.

Con cubos, escobas y a toda prisa, han tratado de hacer frente durante el dia de ayer a las precipitaciones para evitar que las tiendas de campaña se inundaran. Algunos de los acampados describían el dispositivo como "una organización maravillosa".

Empapados y protegidos del agua con chubasqueros, algunos aseguraban estar preparados para hacer frente al temporal. Uno de los manifestantes afirmaba tener sobre él "el diluvio de su vida", aunque insistía en que estaban preparados para resistir. Entre los chorros de agua, su objetivo seguía intacto: "De aquí no nos sacan. Cuando tengamos una casa, esto no hará falta".

Las fuertes rachas de viento también provocaron momentos de tensión, ya que los toldos se agitaban con fuerza. Los allí acampados trataban de sujetarlos con palos, muletas e incluso con sus propias manos.

La comida que había sido donada, mucha de ella, ha quedado inservible tras las lluvias. Las adversidades pasaron finalmente factura a parte de los acampados: algunos tienen las tiendas rotas y otros han visto cómo se llenaban de agua.

Pese a las dificultades, la acampada continúa en Sol y los manifestantes mantienen su reivindicación por el acceso a una vivienda.

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