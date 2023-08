Silvia Olmedo: "Shakira ha roto paradigmas con su gestión de la ruptura. Ha sido un rompeaguas maravilloso"

De todas las relaciones que han terminado en los últimos meses, hay una que a la psicóloga Silvia Olmedo le interesa especialmente desde el punto de vista profesional: la de Shakira y Piqué. Olmedo asegura que se está analizando por muchos psicólogos porque Shakira ha roto paradigmas con la forma en la que ha manejado la situación.

"Cuando digo que Shakira ha roto paradigmas," -asegura la psicóloga- "me refiero a que yo como psicóloga le habría dicho a Shakira que no actuase como lo ha hecho, por ejemplo, lanzando su canción con Bizarrap. Le diría "ni se te ocurra hacerlo porque si tú en la fase de duelo haces eso, recaes y das un paso atrás". Pero ella ha hecho lo contrario. Como mujeres siempre nos han dicho que hay que ser dignas y todo hay que guardarlo porque somos señoritas. Hay algo que es la vergüenza tóxica, que es la que sentimos cuando alguien nos hace algo malo y nosotras nos sentimos culpables aunque realmente seamos las víctimas. Pero Shakira no es así. Es una mujer valiente que se casó con un hombre más joven que ella y que ante la infidelidad, en lugar de avergonzarse como nos pasa a muchas de nosotras, que somos cornudas y nos avergonzamos como si hubiésemos hecho algo malo, lo que hizo fue dar la cara y hablar de ello. Piqué no tuvo cuidado de esconder su infidelidad, ¿y encima la que se tiene que esconder es ella? ¡No! Para mí Shakira ha sido un rompeaguas maravilloso. Todas las mujeres han dicho "si le ponen los cuernos a Shakira, ya estoy tranquila. Ella lo tenía todo y aún así se los ponen, así que le puede pasar a cualquiera". La colombiana sigue tratando de rehacer su vida en Miami apoyándose en el cariño de sus hijos.

La posible infidelidad de Raw Alejandro a Rosalía

De la ruptura de Raw Alejandro y Rosalía destaca que ambos "están muy bien asesorados. Dieron a conocer la ruptura con unos comunicados muy bien escritos, y además se nota que ha habido mucha labor de contención por parte de la discográfica porque hay mucho dinero y muchos intereses económicos y artísticos en juego. A mí me da la impresión de que el que va a salir dañado es Raw porque se supone que es el que cometió la infidelidad. Tanto él como ella lo niegan, aunque... sin tener pruebas pero conociendo la personalidad de los músicos, yo creo que sí ha habido cuernos por parte de él"

Bertín Osborne: "ellas caen en sus redes y él las descarta"

Sobre Bertin Osborne dice que "es un hombre extremadamente atractivo y al que además rodea el halo de la fama. Hemos conocido que tendrá un hijo fruto de su relación con Gabriela Guillén , pero no queda ahí la cosa. También Chabeli Navarro asegura que el artista la convenció para abortar los casos recientes de dos mujeres que se han quedado embarazadas de él. Son un tipo de mujeres que lo que han hecho es intentar sobrecompensar. Seguramente pensaron: "a mí no me va a pasar. Es un cabeza loca pero conmigo sí se va a casar, sí va a tener una relación". Al final caen en sus redes y son descartadas por él.