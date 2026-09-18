Serafín Giraldo, inspector Jefe de Policía: "Mínimo se va a tardar seis meses en recuperar la normalidad en Ceuta"

Pasadas las 6:30 horas de la madrugada de este miércoles las Fuerzas de Seguridad del Estado dieron comienzo al traslado de los migrantes acampados en las playas del Trampolín y Benítez hasta el campamento temporal del Puerto de Ceuta.

Si bien el recorrido se hizo con relativa tranquilidad, ya en las inmediaciones del campamento se han vivido momentos de tensión que han provocado que los agentes tuviesen incluso que lanzar disparos al aire. El inspector Jefe de Policía, Serafín Giraldo ha sido claro acerca del traslado: "No se tendría que haber avisado a los migrantes para evitar el colapso, en teoría hemos tenido a 60-70 antidisturbios con militares y Guardias Civiles en estático".

Explica que el traslado ha ido en tres fases: "primero se ha embolsado por grupos, después se ha creado un pasillo de control y por último se han puesto tres furgonetas en la entrada para facilitar el traslado, no ha habido violencia pero sí varios heridos".

"Mínimo seis meses para acabar"

"Es imposible a día de hoy, llevamos un mes y medio sin poder hacer nada, calculo un mínimo de seis meses para acabar todo, esto tenía que haberse hecho hace mes y medio", respondía Serafín a la pregunta de Susanna Griso sobre si podían haber trasladado primero a los menores esta madrugada.

El inspector ha sido crítico y ha recalcado de que "no se tenía que avisar a las personas de la playa", "no se pueden enterar, ellos solos irían a la zona y sería un colapso tremendo".

Falta de medios en Ceuta

Los tertulianos han preguntado a Giraldo cuántos policías hubieran hecho falta esta mañana en el traslado, a lo que ha respondido: "Ahora mismo hay 170 antidisturbios en toda la ciudad, en el traslado hay 2 grupos, un total de 60-70 que se han visto desbordados en la práctica" y añade: "mínimo otros dos grupos".

Recalca el inspector que había un apoyo estático de militares y Guardias Civiles, pero "hubieran hecho falta más antidisturbios". Por último ha respondido a la pregunta de cuántos efectivos hay movilizados en Ceuta para el proceso de nacionalización y ha sido claro: "Ahora mismo se realizan 100 triajes diarios, hay 25 policías, se ha reforzado en 50 para asilo, triajes y menas, el resto se dedica a otras tareas".

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