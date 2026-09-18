"Quiero ser una mujer libre": las palabras de Clara animan a Inés a seguir en Punta do Bico y a emprender un nuevo negocio

La rebeldía de Catalina, el robo al almacén de los Barba Peláez y las continuas tensiones en Punta do Bico han llevado a Inés a tomar la decisión de vender su parte del aserradero y regresar a Cuba.

Clara decide visitar a doña Inés tras descubrir la noticia y le dice claramente que las mujeres del aserradero esperaban más de ella: “Dicen que se rindió”. Ella le da la razón y le recuerda que ella misma le dijo que es una privilegiada que no ha sabido ayudarle, pero Clara la frena y le pide que le demuestre que se equivoca.

“Si de verdad quiere cambiar las cosas, quédese”, le pide Clara. La joven intenta hacerle ver a la dueña del pazo que la vida está para soñarla y le confiesa que su deseo es montar su propio negocio. “Quiero ser una mujer libre y sin miedo. Como usted”, le confiesa.

Las dos se funden un emotivo abrazo que cambia los planes de doña Inés. Poco después de esa conversación, le escribe una carta a su marido en la que le deja claro que seguirá en Punta do Bico para emprender un nuevo negocio. ¿De qué se tratará?