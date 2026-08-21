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Vecinos de Loma Colmenar protestan por el traslado de los migrantes a su barrio: "Nos traen la gente del Trampolín porque son la gente rica, nosotros somos pobres"

Se sienten engañados y reprochan que lo que se ha hecho es "desplazar el problema".

Rafael García, presidente de la asociación vecinal de Loma Colmenar

Vecinos de Loma Colmenar protestan por el traslado de los migrantes a su barrio: "Nos traen la gente del Trampolín porque son la gente rica, nosotros somos pobres" | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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"Nos traen la gente del Trampolín porque son la gente rica, nosotros somos la gente pobre. Aquí no pasa nada, sin embargo, los quitan de allí. Nos han mentido". Esta es una de las quejas de algunos vecinos de Loma Colmenar en Ceuta que han salido a la calle a protestar tras el desalojo de más de 1.200 migrantes producido este jueves.

Reprochan que lo que se está haciendo es "desplazar el problema". Más de 150 personas han protestado en la tarde del jueves en una concentración vecinal.

Rafael García, presidente de los vecinos denuncia ante los medios que "Delegación del Gobierno nos dijo que esas carpas iban a ser para meter a la gente de la zona que estaba pernoctando en la barriada." Acusa a la ministra Elma Saiz de haberles mentido y añade que "la Ciudad" les dice que ellos no pueden hacer nada.

Avisa García de que "si no viene ni un político o Delegación del Gobierno a decirnos nada, yo prometo que me voy a llevar a todos los inmigrantes y los vamos a llevar a la puerta del Ayuntamiento o de la Delegación".

A primera hora del jueves comenzaba el primer desalojo de migrantes de la playa del Trampolín, después de 21 días desde la entrada masiva de forma irregular en Ceuta. Más de 1.200 migrantes abandonaban a pie y escoltados por la Policía Nacional la playa rumbo a los nuevos recursos temporales de acogida habilitados en distintos puntos de Ceuta.

Los migrantes han sido distribuidos en dos grupos en función de su procedencia: las personas de origen subsahariano han sido dirigidas hacia Loma Margarita mientras que las de origen magrebí han continuado a pie hasta el área de Embolsamiento de Loma Colmenar, próxima a la frontera del Tarajal. Con esta división se quiere evitar posibles enfrentamientos entre ambos colectivos.

Las cuatro ubicaciones anunciadas por la ministra Saiz eran el Embolsamiento de Loma Colmenar, el campo de tierra de Montesa número 3, la explanada de la antigua fábrica de guano y las instalaciones de la Hípica. Loma Margarita es un nuevo emplazamiento que se suma a los citados.

Según el Ministerio los migrantes desalojados del Trampolín tienen como destino el recinto de Loma Margarita mientras que aquellos que deambulan o pernoctan en las inmediaciones del Embolsamiento de Loma Colmenar serán derivados a esta segunda instalación.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Nuevo desalojo de migrantes de la playa del Trampolín después de que cientos de ellos regresasen en la tarde de ayer

Nuevo desalojo de la playa del Trampolín

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