Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

El día que Tamara Falcó le libró a Julio Iglesias Jr. de una novia tóxica: "Voló a Italia para salvarme la vida"

Los hermanos han revelado cómo fue el momento en el que ella tuvo que trasladarse hasta Italia para librarle de su propia pareja.

El día que Tamara Falcó le libró a Julio Iglesias Jr. de una novia tóxica: "Voló a Italia para salvarme la vida"

Publicidad

La música ha sido protagonista en El Hormiguero con la visita de Julio Iglesias Jr. El artista ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera y ha compartido nuevas historias con los espectadores.

Esta vez, con Tamara Falcó acompañando a su hermano, ha revelado la historia de cómo le salvó la vida a Julio de una novia tóxica. Tal y como han dicho, la socialité voló a Italia para ayudar al artista a librarse de la chica.

Ambos han asegurado que la pareja que tenía él en aquel entonces le obligaba a comprarse ropa cara y él no sabía ni si iba a poder pagarlo. ¡No te lo pierdas!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Vuelve a ver la entrevista completa a Julio Iglesias Jr. en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Julio Iglesias Jr. en El Hormiguero

El día que Tamara Falcó le libró a Julio Iglesias Jr. de una novia tóxica: "Voló a Italia para salvarme la vida"

El día que Tamara Falcó le libró a Julio Iglesias Jr. de una novia tóxica: "Voló a Italia para salvarme la vida"

Julio Iglesias Jr. en El Hormiguero

"La quería más que a nosotros": Julio Iglesias Jr. revela la devoción de su padre por Tamara Falcó

El surrealista show privado de Julio Iglesiar Jr. a la hija de Putin: "Terminé cantando una canción 15 veces"
En El Hormiguero

El surrealista show privado de Julio Iglesias Jr. a la hija de Putin: "Terminé cantando una canción 15 veces"

Desde Ferrán Torres, hasta Alejandro Amenábar: descubre quiénes serán los próximos invitados de El Hormiguero
Bienvenidos

Desde Ferrán Torres, hasta Alejandro Amenábar: descubre quiénes serán los próximos invitados de El Hormiguero

La apasionante remontada de Moisés en AlaZ: un “vuelvepiedras” culmina su empate a 23 con David
AlaZ | 17 de septiembre

La apasionante remontada de Moisés en AlaZ: un “vuelvepiedras” culmina su empate a 23 con David

El alfareño necesitaba trece aciertos para alcanzar a su rival y son los que ha logrado en una frenética lucha contra el reloj y a solas con Roberto Leal.

“Con 20 años era un ser acomplejado”: Verónica Blume revela en Pasapalabra cómo el yoga transformó su vida
Mejores momentos | 17 de septiembre

“Con 20 años era un ser acomplejado”: Verónica Blume revela en Pasapalabra cómo el yoga transformó su vida

La modelo, en una breve charla con Roberto Leal, ha mirado a su pasado y ha sorprendido con su confesión y con del descubrimiento que le ha aportado calma.

Con guiño a Miranda Priestly: el pleno de Mariola Fuentes gracias a Meryl Streep en Palabras Cruzadas

Con guiño a Miranda Priestly: el pleno de Mariola Fuentes gracias a Meryl Streep en Palabras Cruzadas

El regreso de la mejor bailarina de Pasapalabra: la “legendaria Carmen”, protagonista absoluta de La Pista

El regreso de la mejor bailarina de Pasapalabra: la “legendaria Carmen”, protagonista absoluta de La Pista

Badía

El motivo de la detención del marido de Verónica Hidalgo: "Su empresa recibía supuestamente fondos del tráfico de drogas"

Publicidad