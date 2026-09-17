El día que Tamara Falcó le libró a Julio Iglesias Jr. de una novia tóxica: "Voló a Italia para salvarme la vida"

La música ha sido protagonista en El Hormiguero con la visita de Julio Iglesias Jr. El artista ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera y ha compartido nuevas historias con los espectadores.

Esta vez, con Tamara Falcó acompañando a su hermano, ha revelado la historia de cómo le salvó la vida a Julio de una novia tóxica. Tal y como han dicho, la socialité voló a Italia para ayudar al artista a librarse de la chica.

Ambos han asegurado que la pareja que tenía él en aquel entonces le obligaba a comprarse ropa cara y él no sabía ni si iba a poder pagarlo. ¡No te lo pierdas!