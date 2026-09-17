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El día que Tamara Falcó le libró a Julio Iglesias Jr. de una novia tóxica: "Voló a Italia para salvarme la vida"
Los hermanos han revelado cómo fue el momento en el que ella tuvo que trasladarse hasta Italia para librarle de su propia pareja.
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La música ha sido protagonista en El Hormiguero con la visita de Julio Iglesias Jr. El artista ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera y ha compartido nuevas historias con los espectadores.
Esta vez, con Tamara Falcó acompañando a su hermano, ha revelado la historia de cómo le salvó la vida a Julio de una novia tóxica. Tal y como han dicho, la socialité voló a Italia para ayudar al artista a librarse de la chica.
Ambos han asegurado que la pareja que tenía él en aquel entonces le obligaba a comprarse ropa cara y él no sabía ni si iba a poder pagarlo. ¡No te lo pierdas!
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