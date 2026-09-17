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Gabriela Guillén, trasladada en ambulancia al hospital tras recibir una carta certificada

La empresaria ha salido de su casa escoltada por sanitarios, que la han ayudado a llegar hasta la ambulancia. Gabriela Guillén ha sido trasladada al hospital Gregorio Marañón tras recibir una carta certificada y la visita de la policía en su domicilio.

Gabriela Guillén

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El equipo de Y ahora Sonsoles ha vivido un momento preocupante con Gabriela Guillén, expareja de Bertín Osborne. La empresaria ha sido trasladada al hospital en ambulancia, un incidente que hace saltar todas las alarmas.

Sobre las cuatro y media de la tarde, Gabriela Guillén salía de su casa escoltada por dos sanitarios de Servicios de Emergencia de Madrid. Aturdida y con incapacidad para caminar, estos la ayudaban a llegar hasta la ambulancia.

Sin embargo, momentos antes, un coche de policía accedía a su domicilio y salía antes de la llegada de los sanitarios. "Me dicen que hoy ha recibido una carta certificada en su domicilio", afirma nuestro compañero Carlos García López.

A las siete menos diez de la tarde, Gabriela Guillén vuelve a casa. Con la pulsera identificatoria aún en la muñeca, una botella de agua y el informe médico en la mano, la empresaria entra en el portal buscando apoyarse en la puerta.

Gabriela Guillén no da declaraciones, pero su aspecto físico hace que aumente la preocupación por su salud. ¿Qué le ocurre a la expareja y madre del último hijo de Bertín Osborne? ¿Por qué acudió la policía a su domicilio?

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