Prohens denuncia la "dejadez" del Gobierno de España ante la crisis migratoria de Baleares: "Les importa cero y nada"

La presidenta del Govern de las Islas Baleares, Marga Prohens, ha denunciado en Espejo Público la "dejadez" del Gobierno de España ante la crisis migratoria que vive el archipiélago. Prohens asegura que la falta de medidas estatales está generando una situación de "desesperación e impotencia" y critica que el Ejecutivo central deje a las comunidades autónomas "solas" ante un fenómeno para el que, según sostiene, no tienen competencias ni recursos suficientes.

Según los datos aportados durante la entrevista, Baleares ha registrado ya 5.300 llegadas de migrantes en lo que va de año, una cifra que, según Prohens, ya supera los registros récord de años anteriores. "Las últimas 24 horas son más de unas 200 personas las que han llegado a nuestras costas", ha señalado la presidenta balear, que advierte además de que el flujo "no cesa" a las puertas de los meses de septiembre y octubre, que tradicionalmente concentran una mayor presión migratoria.

Este miércoles por la noche, además, 17 personas de origen magrebí fueron interceptadas en Formentera, según la información facilitada este jueves por la Delegación del Gobierno en las Islas.

Argelia como principal origen de las embarcaciones

La presidenta del Govern ha explicado que las embarcaciones que llegan a Baleares proceden "básicamente de Argelia". Prohens ha destacado la proximidad entre ambos territorios: "La distancia entre Argelia y Baleares es menor que la distancia entre Baleares y Barcelona por vía marítima". En este sentido, ha recordado que ya había denunciado cuando era diputada en el Congreso que la ruptura de las relaciones bilaterales entre España y Argelia podía tener consecuencias especialmente en los territorios más próximos al país norteafricano.

Susanna Griso le ha preguntado sobre si Argelia podría estar facilitando las salidas de embarcaciones como forma de presión política hacia España, Prohens ha señalado que considera que "Argelia, Marruecos, creo que otros países, lo que se están aprovechando es la debilidad o del desgobierno que tenemos ahora mismo en el Gobierno de España".

Críticas a Sánchez por la reunión del 29 de julio

Durante la entrevista, Prohens también ha cuestionado las explicaciones recibidas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión bilateral que ambos mantuvieron el 29 de julio. Según ha relatado, Sánchez le aseguró entonces que las cifras de llegadas a Baleares estaban mejorando y que todavía mejorarían más.

Prohens ha criticado posteriormente las afirmaciones realizadas por el presidente en el Congreso de los Diputados y ha acusado al Gobierno de "engaño y ocultación de información". La presidenta balear sostiene que las cifras que se están registrando contradicen el escenario que, según su relato, le trasladó Sánchez durante aquella reunión.

Reclama la activación de Frontex

Otro de los principales puntos de la intervención de Prohens ha sido la petición de activar Frontex en Baleares. La presidenta ha asegurado que lleva "dos años, tres años" reclamando al Gobierno de España la activación de esta agencia europea en las islas y ha recordado que el Govern balear no tiene competencias para hacerlo directamente.

Prohens ha explicado que el año pasado mantuvo una reunión con el comisario de Inmigración, Brunner, quien, según su relato, le confirmó que en las rutas donde Frontex está activado se produce un descenso de las llegadas debido al "efecto disuasorio y de control" de la agencia. La presidenta balear ha criticado que el Gobierno haya anunciado la activación de Frontex para Ceuta mientras, según denuncia, Baleares continúa sin un despliegue permanente.

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