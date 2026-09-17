Un hombre se ahorca tras intentar estrangular a su pareja delante de su hija en Málaga

En Málaga, un hombre, de 39 años, ha muerto ahorcado en su vivienda tras intentar estrangular a su pareja, de 35, delante de su hija. Se trata de un caso de violencia machista, ya que ninguno de los dos se encontraba en el sistema Viogen, han trasladado a EFE fuentes policiales. La menor avisó a los servicios sanitarios de la agresión a su madre, la cual permanece hospitalizada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El servicio de emergencias recibió el aviso de que una menor alertaba de que un hombre intentaba estrangular a una mujer en torno a las 18:00 horas del miércoles, por lo que se le alertó a 061 y Policía Nacional.

Cuando los agentes se personaron en el domicilio se encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria. Tuvieron que practicarle maniobras de reanimación, además de coordinar su traslado a un centro hospitalario de la ciudad sin que haya trascendido su estado de salud.

Las primeras pesquisas apuntan a que el hombre intentó estrangular a su mujer y que tras ello se ahorcó y murió, hechos de los que alertó su hija menor de edad, según la Policía

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE mmj/vg/amd