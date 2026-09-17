Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Málaga

Un hombre se ahorca tras intentar estrangular a su pareja delante de su hija en Málaga

Cuando la Policía llegó a la vivienda la mujer estaba en parada cardiorrespiratoria. En estos momentos se encuentra en estado crítico.

Policía Nacional

Un hombre se ahorca tras intentar estrangular a su pareja delante de su hija en Málaga | Europa Press

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

En Málaga, un hombre, de 39 años, ha muerto ahorcado en su vivienda tras intentar estrangular a su pareja, de 35, delante de su hija. Se trata de un caso de violencia machista, ya que ninguno de los dos se encontraba en el sistema Viogen, han trasladado a EFE fuentes policiales. La menor avisó a los servicios sanitarios de la agresión a su madre, la cual permanece hospitalizada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El servicio de emergencias recibió el aviso de que una menor alertaba de que un hombre intentaba estrangular a una mujer en torno a las 18:00 horas del miércoles, por lo que se le alertó a 061 y Policía Nacional.

Cuando los agentes se personaron en el domicilio se encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria. Tuvieron que practicarle maniobras de reanimación, además de coordinar su traslado a un centro hospitalario de la ciudad sin que haya trascendido su estado de salud.

Las primeras pesquisas apuntan a que el hombre intentó estrangular a su mujer y que tras ello se ahorcó y murió, hechos de los que alertó su hija menor de edad, según la Policía

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE mmj/vg/amd

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Audiencia Nacional paraliza la instalación de un campamento de migrantes en el puerto

Migrantes que viven en las chozas de la playa Benítez

Publicidad

Sociedad

Migrantes que viven en las chozas de la playa Benítez

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Audiencia Nacional paraliza la instalación de un campamento de migrantes en el puerto

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 17 de septiembre de 2026

Policía Nacional

Un hombre se ahorca tras intentar estrangular a su pareja delante de su hija en Málaga

Antena 3 Noticias
Valencia

La alcaldesa de Torrent avisa de más episodios de lluvias intensas: "Tenemos que estar preparados"

Ismael
Herramiento anti bullying

Ismael convierte su experiencia con el 'bullying' en un videojuego educativo: "Lo peor que te puede pasar es que te sientas invisible"

GTA V
Efemérides

Efemérides de hoy 17 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 17 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 17 de septiembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de archivo de la playa del Trampolín en Ceuta
Crisis migratoria Ceuta

La jueza cita como testigos a Vivas y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta

El Ejecutivo ceutí calcula que 13.000 migrantes siguen en situación irregular mientras se retrasa al jueves el traslado al muelle de Poniente y la Eurocámara reclama investigar la entrada masiva.

Tres muertos y 65 personas rescatadas tras ser localizada una neumática a 130 kilómetros de Lanzarote

Tres muertos y 65 personas rescatadas tras ser localizada una neumática a 130 kilómetros de Lanzarote

Coche de Guardia Civil

Prisión sin fianza para una mujer de 47 años por matar presuntamente a puñaladas a un hombre en Requena

Coche Policía Nacional

Investigan combates entre personas vulnerables a cambio de 20 euros en plena calle en Granada

Publicidad