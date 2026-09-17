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Vuelve a ver la entrevista completa a Julio Iglesias Jr. en El Hormiguero

El artista ha llenado de ritmo y risas el plató del programa en una noche inolvidable.

Vuelve a ver la entrevista completa a Julio Iglesias Jr. en El Hormiguero

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El cantante Julio Iglesias Jr. ha sido el protagonista de una nueva noche de El Hormiguero. Durante su visita, ha hablado sobre su carrera musical, sus recuerdos y algunas de las historias que han marcado su vida.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre los conciertos de su padre. El invitado ha recordado cómo era acompañarle de pequeño y recoger cientos de sujetadores cada día.

Julio Iglesias Jr. cuenta cómo recogía los sujetadores que tiraban a su padre en los conciertos: "Eran cientos"

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer cuál ha sido la experiencia más extraña de Julio en sus shows privados. El cantante ha contado que fue contratado para el cumpleaños de la hija de Putin... ¡y terminó cantando la misma canción 15 veces seguidas!

Sin embargo, el momentazo de la noche ha llegado cuando Tamara Falcó se ha unido a la entrevista y ha recordado algunas de las mayores locuras de su hermano. Desde la devoción de su padre, hasta la vez que tuvo que volar hasta Italia para salvarle de una novia. ¡Imperdible!

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