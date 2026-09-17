"La quería más que a nosotros": Julio Iglesias Jr. revela la devoción de su padre por Tamara Falcó

Tamara Falcó se ha subido a la mesa de invitados durante la entrevista de Julio Iglesias Jr., su hermano, para recordar cómo era su infancia compartida. Unos años que la colaboradora de El Hormiguero recuerda con especial cariño y, tal y como ha expresado el cantante, el sentimiento es mutuo.

"Era divertidísima", ha explicado Julio, antes de confesar el gran apego que sentía su padre por ella: "Quería más a Tamara que a nosotros". Una realidad que Tamara no parece recordar; pero que, por sus expresiones, parece totalmente cierta.

Y es que ambos pasaban los veranos, junto a Enrique, en Miami. Unos meses que Falcó vivía con total intensidad, disfrutando cada minuto que podía compartir con sus hermanos, ya que el momento de marcharse "era siempre el peor".

¿Te has perdido este momento de la entrevista? Puedes verlo dando play al vídeo de arriba.