Y AHORA SON... COLES
Las claves de los niños para saber si una película es buena: "Que no sea en blanco y negro, que eso es de viejos"
Jimeno vuelve a preguntarle a los niños algo que muchas veces nos hemos preguntado... ¡incluso los más entendidos! ¿Por qué una película es buena o mala?
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Los colegios vuelven a llenarse de vida y de niños. Por eso, Jimeno no ha tardado en volver a las clases para preguntarle a los pequeños filósofos algunas de las cuestiones que tanto nos cuesta resolver.
Esta vez, Jimeno les ha preguntado por algo de lo que los niños saben mucho: las películas. ¿Qué hace que una película sea buena o mala? ¡Ellos no han dudado ni un segundo!
"Que tenga muchos anuncios porque me da tiempo a ir a la nevera", nos cuenta uno de ellos. Otros, tienen claro que la clave para una película es tener buenas palomitas: "Que si no me suenan las tripas".
Algunos son más fans del género romántico y, otros incluso, del terror. "Que no sea en blanco y negro, que estamos en 2026 y eso es de viejos", señala uno de los niños.
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Lo que está claro es que los más pequeños son más duros que los mejores críticos de la industria. ¡No te pierdas sus divertidas respuestas en el vídeo de arriba!
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