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Las claves de los niños para saber si una película es buena: "Que no sea en blanco y negro, que eso es de viejos"

Jimeno vuelve a preguntarle a los niños algo que muchas veces nos hemos preguntado... ¡incluso los más entendidos! ¿Por qué una película es buena o mala?

Jimeno

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Los colegios vuelven a llenarse de vida y de niños. Por eso, Jimeno no ha tardado en volver a las clases para preguntarle a los pequeños filósofos algunas de las cuestiones que tanto nos cuesta resolver.

Esta vez, Jimeno les ha preguntado por algo de lo que los niños saben mucho: las películas. ¿Qué hace que una película sea buena o mala? ¡Ellos no han dudado ni un segundo!

"Que tenga muchos anuncios porque me da tiempo a ir a la nevera", nos cuenta uno de ellos. Otros, tienen claro que la clave para una película es tener buenas palomitas: "Que si no me suenan las tripas".

Algunos son más fans del género romántico y, otros incluso, del terror. "Que no sea en blanco y negro, que estamos en 2026 y eso es de viejos", señala uno de los niños.

Lo que está claro es que los más pequeños son más duros que los mejores críticos de la industria. ¡No te pierdas sus divertidas respuestas en el vídeo de arriba!

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