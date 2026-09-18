Juan Manuel Doncel, presidente del Puerto de Ceuta: "Estamos totalmente desamparados y sin rumbo"

La Audiencia Nacional rechazaba a primera hora de la tarde del jueves suspender la instalación de un campamento temporal en el Puerto de Ceuta y esta madrugada, sin llegar a marcar el reloj las seis, arrancaba el traslado de una parte de los migrantes que 50 días después siguen campando en la playa del Trampolín.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel, ha denunciado con contundencia la falta de liderazgo político y de coordinación tras casi dos meses de crisis migratoria en la ciudad: "Hoy tengo una sensación de desolación total, esto está haciendo mucho daño a la ciudad, y no dirán que no hemos avisado, pero nos damos cuenta de que después de 50 días estamos totalmente desamparados y sin rumbo".

Doncel ha reprochado que las administraciones continúen evadiendo las responsabilidades mientras las instituciones europeas ya advierten de la gravedad de lo que sucede en la frontera: "Ya hasta Europa se lo está diciendo, seguimos inmersos en este bucle que va en derivar las responsabilidades a otros, le hacemos un flaco favor a Ceuta y a España", apostilla el presidente.

El presidente del Puerto de Ceuta no sabía nada

El presidente de Ceuta, al ver las imágenes del traslado, ha querido matizar entre el auxilio humanitario y la desprotección de los activos ceutíes: "Pone de manifiesto la coordinación en todo lo que se está llevando a cabo y la emergencia migratoria necesita respuesta, es una obligación atender a estas personas, eso nadie lo discute, pero una cosa es hacer frente a ese fenómeno y otra es un ataque a uno de los pulmones económicos de Ceuta".

Doncel ha desvelado además la absoluta falta de comunicación por parte de las autoridades: "Yo me entero encendiendo Antena 3. Nadie me ha trasladado qué es lo que iba a suceder, no me han avisado, ni telefónicamente ni nada. Cuando he visto la noticia, he llamado al director", explicaba asombrado.

La Autoridad Portuaria concluye exigiendo garantías operativas inmediatas ante un plan que sigue, según él, "a ciegas": "Hemos solicitado el plan de seguridad y las medidas específicas, que no lo tenemos".

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