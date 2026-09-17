AGRESIONES A MILITARES
Continúan las agresiones a militares españoles: "Ellos saben que es un mero paripé para tranquilizar a la ciudadanía"
Jesús y Laura, dos vecinos ceutíes explican la realidad de los militares españoles tras hablar con varios de ellos y reclaman una solución al problema dándoles la condición de autoridad.
- La crítica de un 'influencer' ceutí: "Ceuta es la moneda de cambio del Gobierno para que se deje de hablar de sus corruptelas"
- Vivas responde a Pedro Sánchez: "Me parece una salida de tono, tiene que saber identificar las competencias que le corresponden a Interior"
- Todo sobre las nuevas agresiones a militares españoles, en atresplayer
Publicidad
El malestar social y la preocupación por la seguridad continúan en aumento en Ceuta tras registrarse dos nuevos episodios violentos contra militares españoles. Dos residentes ceutíes, Jesús y Laura, han hablado para trasladar la frustración que les transmitieron en primera persona miembros del propio Ejército, exigiendo una reforma urgente que les otorgue la condición de agentes de la autoridad para poder intervenir con garantías.
Jesús y Laura relatan la impotencia con la que conviven a diario los militares destinados a proteger la ciudad, sujetos a estrictas órdenes que limitan la capacidad de respuesta operativa: "No sé cómo pueden trabajar. Ayer hablé con dos de ellos y el problema es que se sienten indignados, no pueden ejercer su labor como es debido. Tienen órdenes estrictas de invitar a la gente y retirarse, que no hagan nada malo".
"Saben que es un mero paripé"
"Va armado uno de cada cuatro. Saben que la presencia militar es un mero paripé para tranquilizar a la ciudadanía, van desarmados y ante cualquier delito no pueden actuar".
Ambos advierten de que la falta de facultades y de respaldo está derivando en una pérdida de principio de autoridad en la vía pública, incrementando la agresividad hacia los militares: "La solución para ello es que les dieran la condición de autoridad para que puedan actuar, dotando a Ceuta con más efectivos. Los migrantes saben que no van a actuar, con lo cual cada día que pasa se crecen más".
También han respondido a las palabras del político Óscar Puente: "El apoyo real está en la ciudadanía española y no viene desde el Gobierno, al contrario, no han ejecutado acciones que beneficien al pueblo de Ceuta. Nos ponemos la camiseta y sacamos la bandera como reclamación de nuestra españolidad, tal y como actuarían en cualquier otro sitio", finalizan.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- "No hace falta convertirse en un apestado": el aviso a los militares sobre las apps de citas tras el escándalo de la espía rusa
- Miguel, ceutí que acaba de superar un cáncer: "Llego a la ciudad y me encuentro con que no puedo salir a la calle y hacer vida normal"
- El presidente del Puerto de Ceuta exige un informe que avale la instalación del campamento: "Lo he pedido dos veces, lo quiero ver"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.
Publicidad