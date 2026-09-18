El macabro plan de Beatriz contra Begoña fracasa por un inesperado giro en Sueños de libertad

Beatriz está convencida de que Begoña es el único obstáculo para ser feliz con Gabriel y Juanito. Por eso, prepara un té para la enfermera y vierte unas gotas de veneno en la bebida.

Sin embargo, sus planes se frustran justo cuando está a punto de entregarle la taza. Un repentino mareo provoca que Beatriz la tire al suelo y Begoña corre inmediatamente a ayudarla, ajena a lo que acaba de suceder en Sueños de libertad.