Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Beatriz intenta envenenar a Begoña, pero su plan se tuerce en el último momento … ¿lo intentará de nuevo?

SUEÑOS DE LIBERTAD

El macabro plan de Beatriz contra Begoña fracasa por un inesperado giro en Sueños de libertad

Obsesionada con formar una familia junto a Gabriel y Juanito, Beatriz decide acabar con Begoña, pero un mareo impide que consiga llevar a cabo su peligroso propósito.

Julia Zapata López
Publicado:

Beatriz está convencida de que Begoña es el único obstáculo para ser feliz con Gabriel y Juanito. Por eso, prepara un té para la enfermera y vierte unas gotas de veneno en la bebida.

Sin embargo, sus planes se frustran justo cuando está a punto de entregarle la taza. Un repentino mareo provoca que Beatriz la tire al suelo y Begoña corre inmediatamente a ayudarla, ajena a lo que acaba de suceder en Sueños de libertad.

Antena 3 » Vídeos