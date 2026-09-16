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"Me parece ingrato y muy poco noble": Susana Díaz critica a los miembros socialistas que creen que "el PP gana el relato"

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, discrepa de la postura transmitida desde Ferraz sobre que el PP les está ganando el relato. La socialista rechaza el "tacticismo" ante esta situación y defiende que lo verdaderamente importante es atender la crisis en Ceuta.

Susana Díaz critica a los miembros socialistas que creen que "el PP gana el relato"

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Anna Martín
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Recientemente se conocía que numerosos miembros del Partido Socialista expresaban el malestar que existe desde Ferraz por la gestión que ha hecho el Gobierno ante la crisis de Ceuta. Algunas voces creen que el PP les "gana el relato".

En la mesa de Espejo Público se encontraba este miércoles la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía por el PSOE, Susana Díaz, quien respalda el hecho de que "hay muchos errores".

Pero, a su parecer, "el PP tampoco se está beneficiando de esto". Díaz está convencida de que quien se está beneficiando es la extrema derecha.

Tras esta valoración, la colaboradora recalca, criticando en cierto modo a miembros de su propio partido, que ve "egoísta y fuera de lugar" pensar quién está sacando provecho, rédito electoral y quién está ganando el relato.

En este contexto, da importancia al malestar de los ciudadanos de Ceuta y al de los migrantes que se encuentran en las calles de la ciudad autónoma. "Ante esta realidad, el tacticismo me parece ingrato, injusto y muy poco noble para la política en este país".

Rechaza las explicaciones de la portavoz del PSOE

Díaz también responde a las explicaciones que da la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, respecto a los WhatsApps de aviso que recibió por parte del socialista ceutí Melchor León, en las que Mínguez reconoce que no los había leído. "Hay veces que es mejor no dar una explicación", reacciona Susana a esto.

La exdirigente socialista en Andalucía asegura que "hay cosas que se han hecho mal y que la comunicación ha sido mala", pero recuerda que lo importante debe ser lo que está ocurriendo en Ceuta.

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