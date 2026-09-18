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'UN CAFÉ CON SUSANNA'

José María Aznar muy crítico con el Gobierno por permitir "la invasión" del España: "Su nivel es lamentable, ridículo y bochornoso"

El expresidente del Gobierno popular José María Aznar se sienta este viernes el plató de 'Espejo Público' y es contundente con el Gobierno de España calificándolo de tener una actitud de "cobardía, incompetencia y traición" ante la situación que se está viviendo en Ceuta.

José Maria Aznar

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Anna Martín
Publicado:

Este viernes se toma un café con Susanna Griso el expresidente del Gobierno José María Aznar para tratar los temas más candentes de la actualidad en España.

El exlíder del PP responderá ante la crisis migratoria que está viviendo la ciudad autónoma de Ceuta y que ha generado una fuerte crispación política y social en los últimos meses.

La crisis migratoria de Ceuta en el centro

En medio de esta cuestión, Aznar considera que "va a ir a peor cada día". Lo justifica con la "dejación y la incompetencia" del Estado. El expresidente observa que "cada dia que pasa España juaga a favor de los intereses de los marroquis y juegan en contra de los intereses de los españoles".

Ante otra entrada masiva, Aznar lo tiene claro: militarizaría la ciudad autónoma. "Se ha quebrado la integridad territorial de España y la soberanía", pone sobre la mesa alertando de la gravedad de la situación ante la que el Gobierno, según sus palabras, ha actuado con "cobardia, incompetencia y traición".

La relación entre España, Israel y Estados Unidos y su posible conexión con la crisis de Ceuta tambien ha estado sobre la mesa tras las recientes palabras del expresidente. Este decía que el drama vivido en la ciudad autónoma ponía de manifiesto las consecuencias de que España se hubiera "enajenado la amistad de aliados relevantes" y defendió recuperar "cuanto antes una relación normalizada con Israel".

Aznar se reitera ante Griso: "Yo creo en las alianzas, son importantísimas". Según explica su percepción sobre estas no tiene que ir ligada con un análisis compartido ante ciertos contextos, sino con objetivos comunes. Para ejemplificar su explicación volvía a utilizar a Israel: "El Gobienro puede estar en contra de lo que ha hecho el Estado de Israel en Gaza. Eso es una cosa es eso y otra es señalarles de genocidio".

A su parecer, redirigiendo la mirada hacia el país vecino, Aznar sostenía que "Pedro Sanchez tiene una situación de enorme vulnerabilidad ante Marruecos". El expresidente cree que es "normal" que si se permite mostrar una situación de vulnerabilidad por parte del Ejecutivo, los demás "aprovechen las debilidades".

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