Ismael convierte su experiencia con el 'bullying' en un videojuego educativo: "Lo peor que te puede pasar es que te sientas invisible"

¿Y si un videojuego pudiera enseñar a los niños a detectar el bullying? Esa es la pregunta que se encuentra detrás de YASIRA, un proyecto educativo creado por Ismael, un joven de 16 años que ha decidido transformar una experiencia personal en una herramienta para ayudar a otras personas.

Durante su infancia Ismael sufrió bullying, una situación que se sumó a las dificultades provocadas por una enfermedad crónica. Aquella etapa no fue fácil, pero con el tiempo decidió darle un nuevo sentido a lo vivido: crear un proyecto que pudiera servir a otros niños para reconocer situaciones de acoso y saber cómo actuar ante ellas.

"Se lo que es sentirse diferente y no entrar en clase por miedo"

Para desarrollar YASIRA, Ismael utiliza Minecraft, uno de los videojuegos más populares entre los jóvenes. A través de diferentes escenarios, el proyecto recrea situaciones relacionadas con el acoso escolar para que los jugadores puedan ponerse en la piel de quienes lo sufren. De esta manera, el videojuego busca fomentar la empatía y ayudar a identificar comportamientos que muchas veces pasan desapercibidos. Para Ismael, el objetivo va más allá de jugar. Su intención es que los niños aprendan a reconocer el bullying, comprendan sus consecuencias y sepan que pedir ayuda también forma parte de la solución.

Ahora llega el verdadero reto: conseguir que YASIRA entre en las aulas y pueda convertirse en una herramienta educativa al alcance de más estudiantes. El problema sigue muy presente en los centros escolares. Además del acoso presencial, el ciberbullying continúa creciendo y ya afecta al 14% de los alumnos, casi dos puntos más que el curso pasado. Con iniciativas como la de Ismael, la partida no termina cuando se apaga la pantalla. Termina cuando un niño es capaz de reconocer el acoso, ponerse en el lugar de quien lo sufre y decidir actuar.

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