Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Herramiento anti bullying

Ismael convierte su experiencia con el 'bullying' en un videojuego educativo: "Lo peor que te puede pasar es que te sientas invisible"

Proyecto YASIRA propone que alumnos de 9 a 14 años se enfrenten en un mundo virtual a situaciones de acoso y tomen decisiones para aprender a detectarlo y prevenirlo.

Ismael

Ismael convierte su experiencia con el 'bullying' en un videojuego educativo: "Lo peor que te puede pasar es que te sientas invisible" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Casasús
Marta Casasús
Publicado:

¿Y si un videojuego pudiera enseñar a los niños a detectar el bullying? Esa es la pregunta que se encuentra detrás de YASIRA, un proyecto educativo creado por Ismael, un joven de 16 años que ha decidido transformar una experiencia personal en una herramienta para ayudar a otras personas.

Durante su infancia Ismael sufrió bullying, una situación que se sumó a las dificultades provocadas por una enfermedad crónica. Aquella etapa no fue fácil, pero con el tiempo decidió darle un nuevo sentido a lo vivido: crear un proyecto que pudiera servir a otros niños para reconocer situaciones de acoso y saber cómo actuar ante ellas.

"Se lo que es sentirse diferente y no entrar en clase por miedo"

Para desarrollar YASIRA, Ismael utiliza Minecraft, uno de los videojuegos más populares entre los jóvenes. A través de diferentes escenarios, el proyecto recrea situaciones relacionadas con el acoso escolar para que los jugadores puedan ponerse en la piel de quienes lo sufren. De esta manera, el videojuego busca fomentar la empatía y ayudar a identificar comportamientos que muchas veces pasan desapercibidos. Para Ismael, el objetivo va más allá de jugar. Su intención es que los niños aprendan a reconocer el bullying, comprendan sus consecuencias y sepan que pedir ayuda también forma parte de la solución.

Ahora llega el verdadero reto: conseguir que YASIRA entre en las aulas y pueda convertirse en una herramienta educativa al alcance de más estudiantes. El problema sigue muy presente en los centros escolares. Además del acoso presencial, el ciberbullying continúa creciendo y ya afecta al 14% de los alumnos, casi dos puntos más que el curso pasado. Con iniciativas como la de Ismael, la partida no termina cuando se apaga la pantalla. Termina cuando un niño es capaz de reconocer el acoso, ponerse en el lugar de quien lo sufre y decidir actuar.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El incendio de Tuéjar, en Valencia, continúa activo tras calcinar unas 880 hectáreas

Incendio en Tuéjar, en Valencia

Publicidad

Sociedad

Migrantes que viven en las chozas de la playa Benítez

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Audiencia Nacional paraliza la instalación de un campamento de migrantes en el puerto de Ceuta

Ismael

Ismael convierte su experiencia con el 'bullying' en un videojuego educativo: "Lo peor que te puede pasar es que te sientas invisible"

GTA V

Efemérides de hoy 17 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 17 de septiembre?

Imagen de archivo de la playa del Trampolín en Ceuta
Crisis migratoria Ceuta

La jueza cita como testigos a Vivas y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta

Tres muertos y 65 personas rescatadas tras ser localizada una neumática a 130 kilómetros de Lanzarote
Migración

Tres muertos y 65 personas rescatadas tras ser localizada una neumática a 130 kilómetros de Lanzarote

Coche de Guardia Civil
Requena

Prisión sin fianza para una mujer de 47 años por matar presuntamente a puñaladas a un hombre en Requena

La víctima, de 51 años, fue atacada con un arma blanca en su vivienda y la Guardia Civil investiga las circunstancias del crimen.

Coche Policía Nacional
Peleas callejeras

Investigan combates entre personas vulnerables a cambio de 20 euros en plena calle en Granada

Luchan drogodependientes para entretener a clanes del barrio.

Ambulancia de la Comunidad Valenciana

Un niño de 3 años cae por un balcón en Valencia y su madre se precipita al vacío al tratar de cogerlo

Seis heridos en una pelea con catanas, machetes y palos en Lleida

Seis heridos en una pelea con catanas, machetes y palos en Lleida

Antena 3 Noticias

Alertan de un posible apagón en Ceuta por los riesgos de instalar el campamento de migrantes junto al puerto

Publicidad