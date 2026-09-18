Javier Sardá revela en La Mesa cómo nació el nombre de "Crónicas Marcianas"

Javier Sardá no pudo acudir en persona a La Mesa, así que envió un mensaje grabado en el que recordó cómo estuvo a punto de rechazar presentar el programa nocturno que le ofrecían tras la marcha de Pepe Navarro a Antena 3: "A mí me coge un síncope. Yo digo que no. Estuve diciendo que no durante más de una semana. Yo hacía radio, diaria y telesemanal, pero abandonarlo todo... en fin, en esos estados".

Cómo nació el nombre "Crónicas Marcianas"

El giro llegó con una propuesta de su equipo: "De repente un integrante del equipo, de uno de los mejores equipos de la televisión y de la radio, mi equipo, dice Xavier Vidal: ¿y si se llamase Crónicas Marcianas? Y entonces yo digo: o sea que no habrá una ciudad como en todos los programas, repetitiva y obsesiva, sino que habrá la tierra y seremos marcianos. Y así fue el gran momento en el cual tuve la sensación, el pálpito por aquí, por aquí y por aquí, de que no podía decir que no y de que haría el programa".

"Hacer una cosa más blanca que el Mississippi"

Manel Fuentes, presente en plató, resumió después cuál fue, a su juicio, la aportación real de Sardá al panorama televisivo de la época: "Hacer una cosa más blanca que lo que era en ese momento el Mississippi. Sabíamos que competíamos contra el número uno, contra el programa que tenía todas las audiencias".

Fuentes señaló además el momento en que todo cambió, según le contaba el propio creador del formato, Joan Ramon Mainat: "El gran cambio aparece cuando Mainat llega un día y dice: lo que pasó ayer cambia la televisión. Y era Gran Hermano. Con Gran Hermano, empiezan los invitados a retroalimentarse y empieza esa endogamia televisiva y luego las mesas de corazón. Y el programa derivó hacia otro tipo de show".