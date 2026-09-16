La solución de Marcos de Quinto a la situación en Ceuta: "Los tenemos ahí confinados y viviendo mejor que en tiendas de campaña"

Marcos de Quinto pone sobre la mesa una alternativa para afrontar la situación que atraviesa Ceuta. Su propuesta pasa por recurrir a varios barcos, similares al conocido como 'Piolín' utilizado durante el desafío independentista en Cataluña, para alojar temporalmente a los migrantes.

Barcos para sacar a los migrantes de las calles de Ceuta

De Quinto asegura que una de las principales demandas de los ceutíes es recuperar la normalidad y plantea trasladar a los migrantes a barcos mientras se resuelve su situación administrativa.

El empresario defiende que las condiciones serían mejores que las de los asentamientos improvisados y añade que los buques disponen de camarotes, aseos y espacios donde podrían permanecer durante ese periodo.

"En ese barco los tenemos ahí confinados y además viviendo mejor que en unas tiendas de campaña a la intemperie"

"Permitiría tener identificadas a las personas"

Marcos de Quinto añade que esta alternativa también permitiría tener localizadas e identificadas a las personas. Propone tomar sus datos biométricos, huellas dactilares y realizar reconocimiento facial.

Además, sostiene que, si finalmente se acordase su traslado, los propios barcos permitirían realizarlo directamente hacia puertos de Marruecos o, previa negociación, hacia otros países de la región como Mauritania o Argelia.

"Hemos solucionado el problema de los ceutíes y también, si en algún momento hay que llevarlos a Marruecos, ya los tienes"

"Tenemos que presentarle una factura a Marruecos"

De Quinto también defiende que España reclame a Marruecos los costes que, según él, ha provocado esta crisis. Asegura que esa factura debería incluir desde la manutención de los migrantes hasta los gastos de limpieza y las pérdidas económicas sufridas por comerciantes y hosteleros ceutíes.

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