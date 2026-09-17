Vivas responde a Pedro Sánchez: "Me parece una salida de tono, tiene que saber identificar las competencias que le corresponden a Interior"

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta ha respondido en directo en Espejo Público a las palabras de Pedro Sánchez y la citación de la Audiencia Nacional: "La ciudad se ha presentado como acusación particular y entiendo que la citación responde a esta iniciativa". El presidente ha recalcado que ellos son los primeros interesados en que todos los ceutíes y españoles, conozcan "la verdad de lo ocurrido, tenemos que saber quién está detrás de la agresión a la integridad territorial de nuestro país".

"Tenemos absoluta confianza en la justicia y vamos a aportar toda la información que dispongamos, nosotros hicimos una serie de llamadas alertando y pidiendo el fortalecimiento de medios y su respuesta ha sido decir que soy un pesado", ha destacado Vivas.

A las palabras de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, Vivas ha afirmado que "le parece una salida de tono" y recalca: "El presidente del Gobierno de España debe saber que la competencia para identificar a las personas, corresponde al ministerio del Interior y a la delegación del Gobierno" y explica que "la tutela para acogerlos en la ciudad autónoma, sí es competencia de Ceuta".

El verdadero problema del Gobierno

"El Gobierno no es capaz de decirnos cuántas personas hay en Ceuta, hay que poner voluntad y medios y todo eso está faltando", ya son 50 días desde la entrada de más de 70.000 migrantes en la ciudad, explica Vivas.

El presidente lanza una pregunta con respuesta a Susanna Griso y los demás tertulianos: "¿Sabe usted cuántas personas de las que entraron han sido devueltas siguiendo los expedientes? Ninguna" y detalla que 300 sí han sido devueltos por cometer delitos, no por los expedientes de entrada.

Las palabras de los ministros hacia Vivas

Las últimas respuestas de Óscar Puente y Óscar López criticando al presidente parecen no afectarle: "Que se metan todo lo que quieran, me importa mucho menos de lo que se piensan". Y apunta a la nueva normalidad que quiere establecer el Gobierno: "Que se queden esas personas aquí, eso quiere el Gobierno y sería la puntilla para Ceuta".

También ha tenido palabras para el ministro de Transportes, Óscar Puente: "Que se meta con alguien no es noticia ni novedad, que se meta conmigo, yo lo que quiero es que actúen en beneficio de Ceuta y España, han pasado 50 días y no ha sido devuelto nadie, esperamos que dé un vuelco, es insostenible", ha detallado el presidente.

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