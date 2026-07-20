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El PP reivindica el apoyo de Bilbao a la Selección tras los altercados durante la final: "Les tuvimos que parar, había cientos y cientos de niños y familias"

La portavoz popular en el Ayuntamiento, Esther Martínez, asegura que el intento de boicot no impidió que miles de aficionados disfrutaran de la final del Mundial.

Esther Martínez reivindica el apoyo de Bilbao a la Selección

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Sofía Avendaño
Publicado:

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, ha reivindicado el respaldo que, a su juicio, mostró la ciudad a la selección española durante la final del Mundial. Tras la victoria de España frente a Argentina, gracias al gol de Ferrán Torres en el minuto 106 de la prórroga, Martínez ha asegurado que la pantalla gigante instalada por su partido reunió a unas 10.000 personas y ha cargado tanto contra el equipo de gobierno municipal como contra los manifestantes que trataron de impedir la celebración.

"El PNV intentó cercenar el derecho que teníamos los bilbaínos de ver jugar y ganar a la selección y otros lo que quisieron fue reventarlo. No consiguieron ni cercenarnos ese derecho ni tampoco reventarlo", afirmó la portavoz popular.

Martínez restó importancia al grupo de manifestantes que protagonizó los altercados antes del encuentro y los calificó como "cuatro energúmenos que solo saben hacer las cosas de siempre". A su juicio, la respuesta de los asistentes fue la mejor muestra del sentimiento mayoritario de la ciudad. "No hay nada más importante que la libertad y es lo que intentamos hacer desde el Partido Popular", añadió.

"Había familias y cientos de niños"

La portavoz explicó que el grupo de manifestantes llegó al parque de Doña Casilda aproximadamente una hora antes del inicio del partido y trató de acceder a la zona donde se encontraba instalada la pantalla. "Vinieron por la parte de atrás y les tuvimos que parar. En este espacio había cientos y cientos de niños, familias y personas que venían a ver a la selección. No podíamos consentir que nos tiraran la pantalla ni que pasara lo que ellos estaban pretendiendo", señaló.

Pese a esos momentos de tensión, Martínez asegura que el evento se desarrolló con normalidad y que los asistentes pudieron disfrutar de la final hasta el pitido final y celebrar el título mundial.

Críticas al alcalde de Bilbao

La portavoz popular aprovechó también para responder al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, quien días antes había asegurado que nunca había instalado pantallas gigantes durante sus más de once años al frente del consistorio y que no percibía una demanda generalizada para hacerlo.

Para Martínez, esas declaraciones demuestran un desconocimiento del sentimiento de la ciudadanía. "Tenemos un alcalde que no pisa la calle, que no conoce la realidad de Bilbao. Los bilbaínos somos gente que no tenemos ningún tipo de complejos y vivimos con pasión a nuestro Athletic y también a nuestra selección", afirmó.

La portavoz del PP extendió además sus críticas al Gobierno vasco y al PNV, al considerar que "han sido incapaces de entender lo que sentíamos el conjunto de los vascos por nuestra selección". En su opinión, la elevada asistencia a la pantalla instalada por el Partido Popular y las celebraciones posteriores en distintos puntos de la ciudad evidencian que ese apoyo "es mucho más mayoritario de lo que algunos quieren hacer creer".

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