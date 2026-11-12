¡Bote de 2.175 euros!: Daniel triunfa en su última tirada de la ruleta

Rocío ha sido la gran protagonista del día y sus casi 5.000€ acumulados antes de llegar al Panel con Bote son la prueba de ello. Sin embargo, en esta prueba todo puede cambiar de golpe y Daniel ha estado muy cerca de demostrarlo.

El concursante recibía el turno de las manos de Juan Luis y no estaba dispuesto a desaprovechar la oportunidad. Con cada tirada, no solo aumentaba su marcador, sino también el Bote que había en juego. Ahora bien, para llevárselo a casa debía caer en la casilla dorada y resolver el panel.

Dos gestas que ha superado al mismo momento. Los 725€ de su marcador más el Bote de 2.175€ se convertían en una espectacular ola de 2.900€. ¡Muy cerca de Rocío! Eso sí, aunque se haya quedado a las puertas de la Gran Final, el concursante se ha ido por la puerta grande con un total de 4.300€.