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Mejores momentos | 12 de noviembre

¡Bote de 2.175 euros!: Daniel triunfa en su última tirada de la ruleta

Daniel ha salido por la puerta grande del plató de La ruleta de la suerte cuando, a pesar de no llegar a la Gran Final, se hacía con un espectacular Bote de más de 2.000€.

Daniel y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

¡Bote de 2.175 euros: Daniel triunfa en su última tirada de la ruleta

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Borja Tamayo
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Rocío ha sido la gran protagonista del día y sus casi 5.000€ acumulados antes de llegar al Panel con Bote son la prueba de ello. Sin embargo, en esta prueba todo puede cambiar de golpe y Daniel ha estado muy cerca de demostrarlo.

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El concursante recibía el turno de las manos de Juan Luis y no estaba dispuesto a desaprovechar la oportunidad. Con cada tirada, no solo aumentaba su marcador, sino también el Bote que había en juego. Ahora bien, para llevárselo a casa debía caer en la casilla dorada y resolver el panel.

Dos gestas que ha superado al mismo momento. Los 725€ de su marcador más el Bote de 2.175€ se convertían en una espectacular ola de 2.900€. ¡Muy cerca de Rocío! Eso sí, aunque se haya quedado a las puertas de la Gran Final, el concursante se ha ido por la puerta grande con un total de 4.300€.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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