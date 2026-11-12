Mejores momentos | 12 de noviembre
Jorge Fernández alucina con las tiradas de Rocío tras caer en la casilla de 1.000 euros: “Lo que te faltaba”
Las tiradas de Rocío están siendo una absoluta locura y la concursante ha logrado elevar más si cabe la apuesta al ir a parar a la casilla de los 1.000€.
Publicidad
Rocío ha demostrado una puntería ejemplar con cada lanzamiento de la tirada. Y es que, no bastante con esquivar las casillas no deseables, la concursante atinaba a las que más dinero ponen en juego. De hecho, Jorge Fernández ha llegado a definir la de 200€ como “su casilla”.
Ahora bien, ¿por qué conformarse cuando había una más alta todavía? Entre dos Quiebras, en un espacio muy pequeño, se esconde la casilla de los 1.000€. ¡Dicho y hecho! Rocío ha hecho girar la ruleta y ha ido a parar a la aquella en la que todo jugador soñaría caer.
“Lo que te faltaba”, le ha comentado el presentador cuando lograba un marcador de nada menos que 1.350 €. Tras las compras de vocales pertinentes y algunos lanzamientos extra, Rocío se ha dispuesto a leer la pantalla de Brian y, de este modo, llevarse una nueva ovación por parte del público.
¡Disfruta de este emocionante panel dando play al vídeo de arriba!
Publicidad