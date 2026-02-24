Abascal rechaza el documento del PP para pactar en comunidades: "Creo que no es correcto, creo que es empezar con mal pie"

Santiago Abascal ha reconocido que la conversación del domingo con Alberto Núñez Feijóo fue "cordial", pero no ha tenido problema en manifestar su "molestia" con la entrevista que el líder de los populares dio este lunes en Onda Cero, y en la que explicó el documento marco que desde Génova han diseñado para guiar las negociaciones con Vox. Un documento que no ha gustado a Abascal.

"Me suena mal, porque me parece que cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox, probablemente se está ofendiendo a alguien. Si es para pactar con Junts, con el PSOE, cosas que el PP ha hecho, entiendo que pongan esos marcos con respecto al Estado de Derecho, a la Corona, a la Democracia, a la Constitución, pero para pactar con VOX no lo comprendo. Yo he acreditado, con mi propia integridad física, la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho desde hace muchos años, por lo tanto no lo comprendo". Y añade: "Me parece que incluso es un poco un insulto a sus dirigentes autonómicos, es una falta de confianza. Yo entiendo que el señor Azcón y la señora Guardiola no van a pactar nada al margen de la legalidad, si uno va a pactar con el PSOE tiene que tener esas prevenciones", pero insiste no para hacerlo con su formación.

Además, ha advertido que le resulta sorprendente que sea el que necesita los votos quien ponga el documento marco de negociación. "Lo normal es que aquellos que necesitan los votos que nos digan qué queremos, qué necesitamos. Pero aquello de que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox creo que no es correcto, creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir, no puedo engañar a nadie".

Abascal ha sacado pecho de los últimos resultados firmados en las elecciones autonómicas, primero de Extremadura y después en Aragón. "El veredicto de los extremeños y los aragoneses ha sido claro, no querían Vox y les han dado el doble de Vox".

Al ser preguntado por la exigencia del PP de que Vox se comprometa a sacar adelante los cuatro presupuestos de la legislatura en cada una de las comunidades, Abascal apunta: "Nunca lo había visto en política".

Pero asegura que el orden de los acontecimientos ha de ser otro: "Primero ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en un cambio de rumbo, lo segundo son establecer plazos concretos y lo tercero garantías de cumplimiento". Y puntualiza, "si nos ponemos de acuerdo en esto podemos hablar de más cosas".