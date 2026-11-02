Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Sánchez interviene en el Foro World in Progress Barcelona 2026 tras el siniestro en Urda

El accidente mortal de trenes en Toledo ha dejado al menos 69 muertos. Este lunes, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario en Urda (Toledo). El número de hospitalizados ha bajado considerablemente en las últimas horas: de las 29 personas que están ingresadas, 20 están en cama convencional y 9 en UCI.

Desde el pasado miércoles, cuando se produjo el accidente, se han dado 81 altas y se ha atendido a 110 personas en hospitales castellanomanchegos. Los equipos de rescate siguen realizando búsquedas y complejas identificaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha señalado que la jueza que está instruyendo el caso ha pedido que se aceleren las labores de búsqueda, que se destinen más operarios y que los trabajos se mantengan también durante la noche. Por su parte, la Guardia Civil mantiene activo el dispositivo desplegado en la zona cero del accidente.

Ya se han iniciado las labores de traslado de los vagones siniestrados a una zona segura, con el objetivo de facilitar la continuación de los trabajos de búsqueda, observación y localización de posibles restos biológicos.