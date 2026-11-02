ACCIDENTE TOLEDO
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Sánchez interviene en el Foro World in Progress Barcelona 2026 tras el siniestro en Urda
De los hospitalizados, hay 9 pacientes que permanecen en la UCI. Sigue aquí la última hora en directo del trágico accidente mortal de Toledo.
- Diego Marqueta, perito judicial, sobre el accidente de trenes: "Las cajas negras nos darán una idea precisa de lo que se comunicó"
- Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz: "Debe pararse la Red Nacional de Ferrocarriles"
- La jueza de Urda exige más operarios para reanudar sin interrupciones la búsqueda entre los trenes siniestrados
- El PP anuncia que se personará en la causa del accidente de Urda para que se investigue "hasta el final"
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El accidente mortal de trenes en Toledo ha dejado al menos 69 muertos. Este lunes, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario en Urda (Toledo). El número de hospitalizados ha bajado considerablemente en las últimas horas: de las 29 personas que están ingresadas, 20 están en cama convencional y 9 en UCI.
Desde el pasado miércoles, cuando se produjo el accidente, se han dado 81 altas y se ha atendido a 110 personas en hospitales castellanomanchegos. Los equipos de rescate siguen realizando búsquedas y complejas identificaciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha señalado que la jueza que está instruyendo el caso ha pedido que se aceleren las labores de búsqueda, que se destinen más operarios y que los trabajos se mantengan también durante la noche. Por su parte, la Guardia Civil mantiene activo el dispositivo desplegado en la zona cero del accidente.
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Ya se han iniciado las labores de traslado de los vagones siniestrados a una zona segura, con el objetivo de facilitar la continuación de los trabajos de búsqueda, observación y localización de posibles restos biológicos.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Sánchez ensalza que "cuando todo se rompe, lo que nos sostiene es aquello que es de todos"
Pedro Sánchez ha retomado hoy su agenda tras el trágico accidente ferroviario en Urda, que ha dejado 69 muertos, en el Foro World in Progress Barcelona 2026, ensalzando que "cuando todo se rompe, lo que nos sostiene es aquello que es de todos", como la "sanidad pública, o los sistemas de emergencias".
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Sánchez interviene en el Foro World in Progress Barcelona 2026 tras el siniestro en Urda
El presidente del Gobierno está interviniendo en este momento en el Foro World in Progress Barcelona 2026.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Feijóo reúne hoy a la cúpula del PP y reanuda la campaña tras el luto por Urda
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, reanuda hoy la campaña electoral con una reunión del Comité Ejecutivo Nacional tras los tres días de luto oficial por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).
Al encuentro asistirán los presidentes autonómicos y regionales, miembros de la dirección nacional y otros cargos del partido. Será el último Comité Ejecutivo Nacional del PP antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Illa defiende renovar la alta velocidad con Madrid afectando "lo mínimo" al servicio
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se muestra partidario de renovar la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona "con criterios de máxima seguridad" y, siempre que sea posible, "afectando lo mínimo" posible al servicio.
Así se ha pronunciado después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, reconociera el viernes que se está valorando la opción de cortar el servicio durante el tiempo que duren las obras de remodelación de esta línea ferroviaria, siguiendo la fórmula que ya se aplica en Alemania.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: 29 heridos siguen ingresados
Un total de 29 personas permanecen ingresadas a primera hora de este lunes en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), nueve de ellas en UCI, y los forenses han identificado a 66 de los 69 muertos, según los últimos datos actualizados.
Fuentes del Gobierno regional han informado de que de los 29 ingresados, nueve están en UCI y 20 en cama convencional.
Desde el pasado miércoles, 28 de octubre, se han dado 81 altas y se ha atendido a 110 personas en hospitales castellanomanchegos.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: CEAV advierte que el turismo se verá "muy afectado, especialmente en Andalucía" tras el accidente
El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), José Manuel Lastra, ha advertido de que el turismo en la comunidad andaluza se verá "muy afectado, especialmente en Andalucía", ya que el corredor ferroviario entre Andalucía y Madrid "es de vital importancia para la actividad turística y para los viajes de negocio".
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Guardia Civil mantiene activo el dispositivo en la zona cero del accidente
A las 20:00 horas de este domingo, la Guardia Civil mantenía activo el dispositivo desplegado en la zona cero del accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo).
Durante la jornada, se iniciaron las labores de traslado de los coches siniestrados a una zona segura, con el fin de facilitar la continuación de los trabajos de búsqueda, observación y localización de posibles restos biológicos, comunicó la Guardia Civil.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: México informa de que un ciudadano mexicano permanece desaparecido tras el accidente
El Gobierno mexicano ha comunicado en las últimas horas que un ciudadano mexicano continúa desaparecido tras el accidente de tren del pasado 28 de octubre en Urda, Toledo, que se ha saldado provisionalmente con 69 muertos, según el último balance.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: Actualización datos sanitarios
A las 8:30 horas de este lunes 2 de noviembre, los datos sanitarios tras el accidente ferroviario son los siguientes.
- De los 110 hospitalizados iniciales en 6 hospitales del SESCAM: 81 altas.
- 29 ingresados, en 4 hospitales: 20 en cama convencional, 9 en UCI.
- Toledo: 17 (4 UCI + 13 cama convencional) (1 alta, 3 UCI han pasado a planta).
- MANCHA CENTRO (Alcázar): 5 (1 UCI + 4 cama convencional) (1 traslado a Hospital de Móstoles, 1 de UCI ha pasado a planta).
- CIUDAD REAL: 6 (3 UCI + 3 cama convencional).
- ALBACETE: 1 (1 UCI).
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Puente comparece el martes
Oscar Puente dará explicaciones el martes, a las 17:00 horas, ante la Diputación Permanente del Congreso. El PP exige que dimita antes de esa comparecencia, mientras el ministro mantiene su intención de continuar al frente del departamento.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Renfe estudia limitar a 40 km/h la marcha tras un fallo del LZB
El fallo del sistema de seguridad LZB y las instrucciones que recibieron los maquinistas antes del choque de Urda siguen en el centro de la investigación. Este domingo, Renfe ha confirmado que prepara nuevas medidas para sus conductores, cuatro días después de un accidente que ha dejado 69 muertos.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Feijóo reúne a su cúpula para retomar la precampaña tras el accidente
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne este lunes a sus barones y a su directiva en un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en la sede del partido en Madrid, en el que se abordará cómo retomar la precampaña tras el luto nacional decretado por el accidente de tren de Toledo.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Sánchez retoma su agenda oficial tras el accidente de Urda
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este lunes en Barcelona en el Foro World in Progress Barcelona 2026, en el que será su primer acto oficial tras el accidente ferroviario del miércoles en Urda (Toledo), aparte de su participación en las reuniones de crisis por este siniestro.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | El PP se personará en la causa del accidente de Urda
El Partido Popular ha anunciado este domingo que se personará en la causa judicial por el accidente ferroviario de Urda (Toledo). La formación pretende que se esclarezcan las circunstancias del siniestro y se depuren las responsabilidades que correspondan, según ha explicado su vicesecretaria Alma Ezcurra.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | 31 heridos en Urda siguen ingresados
Un total de 31 personas permanecen ingresadas a primera hora de este domingo en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 víctimas mortales.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Más de 60 profesionales trabajando en autopsias e identificación
Más de 60 profesionales han estado participando en Toledo desde el pasado miércoles en las labores de realización de autopsias e identificación de los fallecidos en el accidente de Toledo, entre ellos médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4), Cáceres (2), así como 2 médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Así han identificado a las víctimas
Hasta el momento, 53 de las 66 identificaciones de las personas muertas en el accidente de Toledo se han hecho mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Las 13 restantes se han hecho por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Han sido notificadas ya a las familias 60 identificaciones, que corresponden a 36 hombres y 24 mujeres y la notificación a las familias de las 6 personas fallecidas restantes identificadas se hará con la mayor celeridad posible.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Tres denuncias por desaparición de ciudadanos extranjeros.
Las autoridades mantienen activas tres denuncias por desaparición de ciudadanos extranjeros. De las 66 personas identificadas en el accidente ferroviario de Urda, 54 son de nacionalidad española y 12 extranjeras.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | La jueza pidió acelerar las labores de búsqueda
La jueza que instruye el caso del accidente de trenes en Toledo pidió este domingo que se aceleren las labores de búsqueda, que se destinen más operarios y que los trabajos se mantengan también durante la noche. "Se requiere de forma urgente", así lo detallaba en un comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, "a la empresa de grúas contratada por Adif-Renfe para que disponga de los operarios que sean necesarios, estableciendo los turnos que sean precisos, para que se pueda relevar a las personas que han estado trabajando hasta el momento en la zona del accidente ferroviario de Urda".
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Continúan las labores de traslado y búsqueda de los fallecidos
Ya se han iniciado las labores de traslado de los vagones siniestrados a una zona segura, con el objetivo de facilitar la continuación de los trabajos de búsqueda, observación y localización de posibles restos biológicos.
Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Identifican a 66 de los 69 muertos del siniestro en Urda
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Los equipos de rescate siguen con búsquedas y complejas identificaciones.
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