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Hantavirus en España

Ángeles denuncia que trasladan a su tía en el hospital de Tenerife para hacer hueco a los pasajeros del hantavirus: "Se está desalojando"

El temor se extiende entre los pacientes del Hospital Virgen de la Candelaria de Tenerife por los preparativos que se están efectuando para recibir a parte del pasaje del crucero del brote de hantavirus que deja hasta el momento 3 fallecidos de los 8 casos confirmados.

Paciente trasladada Tenerife, Hantavirus

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Andrés Pantoja
Publicado:

La tía de Ángeles Ruiz es paciente del Hospital Virgen de la Candelaria de Tenerife desde marzo. E sta semana les comunicaban que sería trasladada de lugar para despejar una planta entera del centro en previsión de que pueda llegar alguno de los pasajeros del crucero MV Hondius, en el que estallaba un brote de hantavirus.

El testimonio de la mujer sorprendía en plató dado que, según las informaciones oficiales, los contagiados han sido evacuados a sus lugares de origen en aviones medicalizados. Del resto del pasaje, los españoles serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid y los demás sí podrían pasar unas horas en la capital tinerfeña mientras son evaluados por los doctores, antes de ser repatriados a sus respectivos países.

Ángeles asegura que recibió la llamada de la doctora que atiende a su tía para comunicarle el cambio de planta de la paciente "porque la primera planta se está desalojando para las personas que van a llegar del barco, no posible llegada".

El temor de la familiar es evidente dada la delicada situación de paciente: "Tiene un problema pulmonar. ¿Por qué a las personas que están ingresadas en La Candelaria no las derivan a otros hospitales?", cuestionaba Ángeles.

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