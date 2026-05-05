Unas grabaciones de encuentros íntimos en Madrid sacuden el caso Ábalos: "No quiero problemas, me quiero ir pero no puedo"

Las investigaciones en torno al exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, incorporan nuevos elementos tras la difusión de audios y materiales que apuntan a encuentros en un inmueble de Madrid.

En uno de los mensajes, Koldo expresa su incomodidad ante lo que está presenciando: "Madre Mía qué imagenes, esto no me lo curo… No quiero problemas, me quiero ir pero no puedo". Estas palabras forman parte de una conversación mantenida con su entonces pareja, Patricia Úriz.

La reacción de Úriz no tarda en llegar. "Me intriga la imagen que estás viendo para que te quieras ir con todo lo que has visto", responde. Ante ello, Koldo insiste en su sorpresa: "Para flipar". La respuesta de su interlocutora refleja escepticismo: "Suena muy falso".

Según las informaciones publicadas, el propio Koldo habría enviado fotografías, vídeos y audios a través de mensajería instantánea mientras relataba lo que estaba ocurriendo.

Grabación en un piso de Madrid

El contenido de estas comunicaciones se vincula con una grabación realizada en un inmueble situado en la calle Atocha, en Madrid. Según lo difundido por el medio El Español, Koldo habría registrado imágenes en las que aparece Ábalos junto a otras personas.

Estos materiales se incorporan a la información que continúa saliendo a la luz en torno a las actividades del exministro y su entorno más cercano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.