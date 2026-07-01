Opositores a la carga: Tienen que examinarse con el 'piano a cuestas'

Una situación que resulta paradójica para muchos de los aspirantes, ya que en muchos casos los exámenes que se realizan en otros centros sí disponen de pianos. Además, La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, defiende que las bases de la convocatoria del proceso selectivo estipulan la "obligación de que cada aspirante aporte sus propios instrumentos para el desarrollo de las pruebas prácticas". Ahora la asociación AProMúsicA, critica la mala gestión de la Junta siendo la primera vez que ocurre ya que, en anteriores convocatorias, la misma ha sido la encargada de gestionar los traslados de los pianos a los sitios donde no había para garantizar que todos los candidatos dispusiesen del instrumento a la hora de hacer frente a las pruebas prácticas.

Los aspirantes a las oposiciones de Profesores de Música y Artes Escénicas en Andalucía tendrán que aportar y transportar su propio piano para realizar la prueba práctica. Una circunstancia que ha generado un profundo malestar entre los candidatos, quienes consideran que esta medida introduce una situación de desigualdad y les obliga a asumir un importante sobrecoste económico.

Las pruebas selectivas, que se celebran entre el 1 y el 3 de julio en distintos puntos de Andalucía, exigen que cada opositor acuda con el instrumento necesario para desarrollar el examen práctico. En el caso de los pianistas y de los aspirantes que necesitan un piano para acompañar otras especialidades, esto supone alquilar y trasladar un instrumento hasta la sede del examen, un servicio cuyo coste puede oscilar entre los 100 y los 500 euros, dependiendo del tipo de piano y de la distancia del transporte.

Indignados con las condiciones

Los afectados denuncian que la situación resulta especialmente llamativa porque, en muchos de los centros donde se realizan las pruebas, sí existen pianos disponibles. Consideran que obligar a cada candidato a gestionar por su cuenta el traslado del instrumento no solo incrementa el gasto económico, sino que también añade una dificultad logística innecesaria en un momento de máxima presión.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía defiende que las bases de la convocatoria establecen expresamente la obligación de que cada aspirante aporte los instrumentos necesarios para el desarrollo de las pruebas prácticas. Sin embargo, la asociación AProMúsicA critica la gestión de la Administración autonómica y recuerda que esta es la primera vez que ocurre una situación de estas características. Según explican, en convocatorias anteriores era la propia Junta la que organizaba el traslado de los pianos a aquellas sedes que carecían del instrumento, garantizando así la igualdad de condiciones entre todos los opositores.

Desde Málaga hemos hablado con algunos de los afectados. José María, profesor de piano y acompañante de una aspirante de la especialidad de Canto, considera que la decisión es difícil de entender. "He venido a acompañar a una opositora. El piano no lo he tocado, pero al enterarme de esta noticia quería dar mi opinión. Me parece aberrante, habiendo pianos y teclados en los lugares donde se celebran las oposiciones. Siempre que me he presentado a unas oposiciones ha habido pianos disponibles", asegura.

Los opositores reclaman ahora que la Administración reconsidere esta medida de cara a futuras convocatorias para evitar costes añadidos y garantizar que todos los candidatos compitan en las mismas condiciones.