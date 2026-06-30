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Laura Simón
Laura Simón
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Lagarto con guindillas fritas y ensalada, de Arguiñano: "Una carne magra extraordinaria, delgadita y fina"

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Pastel de merluza de Karlos Arguiñano

Pastel de merluza de Karlos Arguiñano: "Un plato muy sencillo que se come en frío"

Juan Soto Ivars en Espejo Público.
'Caso Begoña Gómez'

Juan Soto Ivars, sobre la petición de Begoña Gómez de recuperar el pasaporte: "¿A cuánta gente que está en la cárcel se le gradúa un hijo?"

Carlos Alsina en Espejo Público.
El análisis de Alsina

Carlos Alsina, después de leer el libro de Santos Cerdán: "Dice que fue él quien decidió dimitir y en ningún caso le apartó Pedro Sánchez"

Lydia Bosch
En plató

La reflexión de Lydia Bosch sobre la profesión de actriz: "Siempre que me comparo, salgo perdiendo"

La actriz, que se ha convertido en todo un icono, confiesa que ha sufrido mucho en este mundo y lo relaciona con las comparaciones, la ambición y las ganas de crecer que ha tenido siempre.

Juan Soto Ivars en Espejo Público.
Debate 'ley de nietos'

Juan Soto Ivars, tajante sobre la 'ley de nietos': "Sánchez es un trilero y puede usar esto para cambiar el censo electoral y barrer con el voto exterior"

Juan Soto Ivars desconfía de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que permite solicitar la nacionalidad española a descendientes de ciudadanos españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Manuel Turizo regresa a La Voz Kids junto a Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco como coaches de la próxima edición

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Hablan 'los nietos' que se han beneficiado de la ley para nacionalizarse

Hablan 'los nietos' que se han beneficiado de la ley para nacionalizarse: "Es una manera de devolvernos este derecho que hubiéramos tenido de nacer aquí"

Juan Bravo (PP).

Juan Bravo: "No entiendo que el Gobierno no encuentre un camino para deflactar el IRPF y ayudar a las familias que peor lo están pasando"

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