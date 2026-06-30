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La actriz, que se ha convertido en todo un icono, confiesa que ha sufrido mucho en este mundo y lo relaciona con las comparaciones, la ambición y las ganas de crecer que ha tenido siempre.
Juan Soto Ivars desconfía de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que permite solicitar la nacionalidad española a descendientes de ciudadanos españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.