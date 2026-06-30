Hacienda publica la nueva lista de morosos: Isabel Pantoja, Paz Vega y Arda Turán entre los nombres

La decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria publicada este martes, incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025, lo que supone un 2,4% menos respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado.

Según los datos facilitados por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.432 millones de euros. Entre las novedades del listado, destaca Isabel Pantoja aumentando su deuda hasta los casi 1,3 millones de euros, en esto últimos años ha tenido problemas con la justicia en relación con el 'caso Malaya'.

Varios famosos en la lista de Hacienda

Paz Vega vuelve a mantenerse en la lista con una deuda de 1,8 millones de euros junto al presentador y cantante Bertín Osborne que baja ligeramente a una cantidad de 835.000 euros y con una nueva compañía de telecomunicaciones creada. Entre otros, también figura César Vidal con una deuda de 2,1 millones de euros, repite junto al productor de televisión y espectáculos José Luis Moreno, Kulteperalia SL, que reduce su deuda de 887.000 euros a 781.000 euros.

Entre los deudores más grandes, destaca la deuda millonaria del empresario Ramón Olivares Garrigos figurando con 36,8 millones de euros. El exfutbolista del Atlético de Madrid y del FC Barcelona Arda Turán, aparece en el listado con 1,27 millones.

La presentadora Patricia Conde y el colaborador televisivo Kiko Matamoros han vuelto a la lista de grandes morosos con Hacienda con unas deudas de 714.615 euros y 600.740 euros, respectivamente, tras dos y tres años sin aparecer.

La Agencia Tributaria ha publicado este martes el listado de grandes morosos (aquellos que al cierre de 2025 adeudaban más de 600.000 euros y sus responsables solidarios), en la que también aparecen como novedades el Fútbol Club Cartagena con 1,25 millones y el Club Atlético San Lorenzo de Almagro con una cantidad de 920.000 euros.

Empresas en el listado de Hacienda

Entre las nuevas empresas del listado, figura Liwe Española, empresa murciana propietaria de Inside que se encuentra en concurso de acreedores y figura con una deuda 3.496.103,19 euros. Otro de los nombres es Eurofinsa con una deuda de 92 millones de euros.

Para aparecer en el listado, las deudas deben cumplir una serie de condiciones como la de encontrarse por encima de los 600.000 euros, que no hayan sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2025 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

Tienen también la posibilidad de ser excluidos de la publicación si se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que les hayan hecho aparecer en el listado.

Balance de personas físicas y jurídicas

Del total de 5.853 deudores que figuran, 1.111 son personas físicas, un aumento respecto a la anterior lista, 1.077. Al contrario que las personas jurídicas bajan de las 4.920 a las 4.742 personas.

Por su parte, del importe total, 4.288 millones de euros se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (1.166 deudores, el 20% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran limitadas mientras dure el propio proceso concursal. En el listado anterior: algo más de 4.507 millones de euros (el 28%); 1.224 deudores, el 20% del total.

Entradas y salidas de deudores

Casi 880 deudores salen de la lista, con un importe de 1.729 millones de euros, la salida de la lista se puede deber, tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos o por falta de firmeza de la deuda.

Por otro lado, entran 735 deudores que no aparecían en 2025, con un importe de 1.083 millones de euros. Desde la publicación del anterior listado, un total de 1.741 deudores, tenían deudas pendientes a 31 de diciembre de 2024.

Deudores que han pagado todo o parte para no aparecer en la lista

Se han realizado ingresos por importe de 79,5 millones correspondientes a deudores que han evitado aparecer en el listado de 2026. Estos eran deudores que iban a ser seleccionados para su publicación, pero en las semanas previas a la fecha de referencia del listado, el 31 de diciembre de 2025 e ingresaron cantidades suficientes para no aparecer en el listado, 42,27 millones.

Además, pueden ser deudores seleccionados, los que se acogieron a la posibilidad ofrecida por la Ley General Tributaria para evitar salir publicados, efectuando el ingreso íntegro, completo, de las deudas por las que se publicarían, unos 37,23 millones. Si se analizan los deudores seleccionados, estos han ingresado 189,97 millones de euros.

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