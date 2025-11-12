Susanna Griso, sobre la ruptura de 'Los Javis': "Hay que superar eso de que las relaciones sean para toda la vida"

Después de 13 años juntos 'los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi ponen punto y final a su relación. Dos de las mentes creativas más talentosas de este país cierran así una historia de amor sólida en la que han compartido infinidad de éxitos profesionales.

La periodista Gema López considera que es lógico que sus vidas se separen teniendo en cuenta que "comenzaron muy jóvenes". "Llevan 13 años juntos compartiendo todo y cada uno ha decidido tomar caminos separados". Está convencida de que van a seguir con trabajos en común. "Son muy jóvenes, llenos de proyectos y el patrimonio que han conseguido es brutal", destaca.

"Vamos a vivir muchos años y va a haber muchas relaciones a lo largo de una vida"

Cree Susanna Griso que si la ruptura "es una cosa civilizada" pueden seguir trabajando como socios incluso mejor. "Tenemos que superar eso de que las relaciones son para toda la vida y que si no lo son es un fracaso porque ahora vamos a vivir muchos más años y va a haber muchas relaciones a lo largo de una vida", destaca.

Pilar Vidal se ha declarado fiel seguidora de los proyectos audiovisuales de 'Los Javis' y teme que su ruptura sentimental les afecte como creadores. "Nos dejarían huérfanos a quienes somos adictos a su forma de hacer cine, me sabe mal en lo personal".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.