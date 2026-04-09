Almodóvar, los Javis y Sorogoyen hacen historia en Cannes: Tres películas españolas a la carrera por la Palma de Oro

La recaudación en taquilla del fenómeno Torrente y la última de Almodóvar durante el mes de marzo ya auguraban el boyante estado del cine español. 'Amarga Navidad', 'La bola negra' y 'El ser querido' son las tres películas españolas que competirán por el mayor galardón del Festival de Cannes, el certamen de cine de autor con más repercusión.

La edición pasada fueron los títulos de Carla Simón, 'Romería', y Oliver Laxe, 'Sirat', los encargados de defender el cine español en Sección Oficial. Este año, son tres las películas las que desde un inicio dejan el pabellón muy alto, ya que nunca antes tantas películas españolas habían optado a la Palma de Oro.

De entre los 2.541 largometrajes presentados, son 21 las películas seleccionadas para competir en la categoría principal. La mesa del jurado estará capitaneada por el director surcoreano Park Chan-wok en la 79º edición del festival, quese celebrará entre el 12 y el 23 de mayo.

Después de hacerse con el León de Oro en Venecia con 'La habitación de al lado', Pedro Almodóvar regresa a Cannes con su ya estrenada y exitosa 'Amarga Navidad'. De la mano de Bárbara Lennie, Aitana Sánchez Gijón, Leonardo Sbaraglia, Patrick Criado, Milena Smit y Victoria Luengo, nos presenta un introspectivo viaje por los dolores y sufrimientos de un cineasta que se sirve de la realidad de su entorno para armar sus películas

A su vez, Victoria Luego acompañará a Rodrigo Sorogoyen, que optará por primera vez al premio por 'El ser querido'. La protagonista de 'Antidisturbios' (serie también dirigida por Sorogoyen) protagoniza junto a Javier Bardem un drama familiar entre otro aclamado director de cine y su hija, una actriz sin éxito.

Javier Calvo y Javier Ambrossi también se cuelan en Cannes dispuestos a hacer historia. Sin pasar por secciones paralelas, han catapultado su segunda película a la categoría más importante del certamen. Participada por Atresmedia, 'La bola negra' es el ambicioso proyecto sobre la inacabada obra de Federico García Lorca. En el 90 aniversario del asesinato del poeta granadino, la película protagonizada por Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeu es uno de los estrenos más esperados del año.

Solo por detrás de la anfitriona Francia, España se convierte junto con Japón en el país con más películas en la Sección Oficial a concurso este año. El cine patrio no gozaba de un hito similar desde 1951 que, cuando aún no existía el codiciado trofeo, lograba la presencia de cuatro españoles a concurso: Luis Escobar, José Antonio Nieves Conde y Ramón Torrado.

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