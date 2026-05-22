'Los Javis', ovacionados durante 20 minutos por 'La bola negra' en Cannes

Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como 'Los Javis', recibieron una ovación de20 minutos por parte del público tras la emisión de 'La bola negra' en el festival de Cannes. El largometraje trata sobre la vida y muerte de Federico García Lorca, que recibió el segundo aplauso más largo de la historia del festival, según contabilizó el medio especializado 'Deadline'. El primer lugar lo ocupa 'El laberinto del fauno' que recibió una ovación de 22 minutos en 2006.

Emocionados y agradecidos

'Los Javis', bastante emocionados tras el recibimiento del público, se abrazaban con todos los miembros del equipo, que lo conforma desde Penélope Cruz hasta Guitarricadelafuente pasando por Miguel Bernadeau. Cada uno de ellos mostró su emoción y no paraban de agradecer los aplausos del público.

Ambrossi declaró: "Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos los que piensan que vamos a retroceder en nuestra lucha por los derechos LGTBIQ+, tengo malas noticias, porque estamos aquí esta noche con este increíble reparto y equipo".

"Ninguno soñamos que fuéramos a protagonizar una película"

Mientras, Calvo dijo que 'La bola negra' es una "película queer, grande y ambiciosa, hecha por dos directores queer, maricones y tres protagonistas gays”. "Ninguno soñamos que fuéramos a protagonizar una película, tener una voz ni mucho menos estrenar en el Festival de Cannes y aquí estamos", añadió.

En su intervención, citó una frase de Lorca: "Hay que recordar hacia mañana". "Queremos hablar por los que no pudieron hablar, ni vivir ni amar, a los que asesinaron, para que no vuelva a pasar".

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